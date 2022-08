¿Cómo puedo permanecer cerca de mis nietos?

P: Nuestro hijo Travis y su esposa Lisa tienen dos hermosos hijos que mi esposo y yo adoramos. El problema para mí es Lisa. Ella hace cosas que no me gustan, como traer a sus perros grandes a nuestra casa y darles de comer en nuestros platos. Tengo miedo a los perros, por eso no me gustan en la casa. Me ha dejado claro que o aguanto a los perros o no dejará que los niños vengan a nuestra casa. Ha habido algunas veces en las que le he dicho lo que siento sobre un tema y ha mantenido a los niños alejados de nosotros durante algunas semanas. No entiendo por qué mi hijo le sigue la corriente. ¿Qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo, para no tener que hacer todo lo que Lisa quiere para poder seguir viendo a nuestros nietos?

R: No está solo en su temor de perder el acceso a sus nietos. En mi práctica de terapia, veo abuelos que experimentan miedos similares. También trabajo con abuelos que han perdido el contacto con sus nietos durante años. Los abuelos pueden perder el favor de sus hijos y los cónyuges por cuestiones como la religión, las escuelas a las que asistir, la disciplina o por ofrecer demasiados consejos.

Usted se pregunta por qué su nuera a veces no la deja ver a sus nietos si usted no está de acuerdo con lo que ella quiere. Una posible causa involucra a un padre narcisista. Lo que es más importante para esa persona, es mucho más valioso que lo que usted quiere. Aquí no estamos diagnosticando a Lisa, sino que solo decimos que es una posibilidad. Con respecto a la reacción de su hijo, podría darse el caso de que uno de los padres tenga como rehén al otro con temores similares al divorcio o a perder a los hijos.

En su situación, le ofrezco estas ideas para mejorar las relaciones con su nuera que pueden beneficiar a toda la familia:

Busque un equilibrio en lugar de pensar que su nuera no es razonable y necesita cambiar. Por ejemplo, podría ser un buen gesto comprar unos bonitos tazones para que los perros coman y beban en lugar de sus platos. Tal vez podría decir algo como: “Espero que no te importe que les haya comprado a los perros estos tazones especiales. Los vi y no pude resistirme.”

Busque maneras de mantener a su hijo y a su nuera felices con usted. En lugar de preocuparse por lo poco razonables que son uno o ambos, concéntrese en hacer y decir cosas agradables para ellos. Este cambio puede modificar la dinámica y crear las condiciones para cultivar una mejor relación.

Considere la posibilidad de reunirse con la familia en un territorio más neutral con la familia, un parque o una cafetería, por ejemplo, hasta que puedan encontrar un terreno común.

Evite tomar partido por su hijo o su nuera.

Desarrolle una relación cercana con sus nietos cuando los vea. Si disfrutan de las visitas con usted, es probable que pidan verlos si sus padres empiezan a suspender sus visitas.

Acuda a un terapeuta para que le ayude a aprender otras formas adicionales de tratar con su hijo y su nuera. En su caso, también podrías trabajar para dejar de tener miedo a los perros.

Los derechos de los abuelos varían de un estado a otro. Lo que encuentro en mi investigación es que en ninguno de los 50 estados los abuelos tienen el derecho legal absoluto de ver a sus nietos. La ley tiende a proteger el derecho de los padres a decidir qué es lo mejor para sus hijos.

Así que considere lo importante que son sus nietos para usted y lo que está dispuesto a hacer para mantener ese acceso. Tenga en cuenta que su nuera y su hijo son los guardianes de ese acceso. Su relación con ellos es tan importante como la relación con los nietos.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, es una psicoterapeuta con sede en Austin.