¿Cuáles son las señales de depresión infantil?

P. Soy madre soltera de dos hijos. George tiene 8 años y su hermano Larry tiene.

Me casé dos veces, así que los hermanos tienen padres diferentes. Mientras que Larry parece feliz, George ha estado irritable últimamente. Antes le gustaba jugar con sus amigos, pero últimamente parece haber perdido el interés en todo. La enfermera de la escuela me llamó para decirme que George va a la enfermería casi todos los días con dolor de estómago o de cabeza. Me pregunto si George podría tener depresión. A mi hermano y a su tío paterno les han diagnosticado depresión. ¿Los niños heredan los genes de la depresión? ¿Qué causa la depresión? ¿Cree que George podría tener depresión? ¿Qué me sugiere hacer para ayudar a George?

R. Su hijo George presenta múltiples síntomas comunes en niños con depresión. Los síntomas incluyen tristeza persistente, pérdida de interés en las actividades, molestias físicas frecuentes y cambios en el apetito o el sueño. Los niños pequeños pueden estar irritables. Los niños mayores pueden aislarse de sus amigos, sentirse inútiles y tener dificultad para concentrarse. Los niños mayores pueden pensar en hacerse daño a sí mismos. Aunque es poco frecuente, los niños más pequeños pueden hacerse daño a sí mismos. Es normal que un niño o adolescente esté triste o de mal humor, pero si esto dura una semana o más, es hora de programar una cita con el pediatra o el médico de familia. Si el pediatra cree que se trata de depresión, podría sentirse capacitado para tratar al niño o referirlo a un profesional de la salud mental para una evaluación y atención psiquiátrica. Los pediatras están capacitados para tratar la depresión en niños de todas las edades.

Usted pregunta qué causa la depresión. Algunos niños tienen genes que los predisponen a desarrollar depresión. George tiene genes tanto del lado paterno como del materno, lo que podrían causar depresión. Pasar por situaciones estresantes como una pérdida, un trauma o problemas graves de salud puede contribuir a la depresión.

Aquí tienes algunas sugerencias para ayudar a George:

Programe una cita con el pediatra o el médico de familia de su hijo Hable con su hijo sobre la tristeza y la depresión. Lleve a su hijo a terapia. Sea paciente y amable. La terapia para niños con depresión suele incluir el uso de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC).

Infórmese sobre la TCC. Consiga libros que le ayuden a usted y a su hijo. Uno de ellos es “The Self-Regulation Workbook for Kids” (El cuaderno de autorregulación para niños). La autora es Jenna Berman, Trabajadora Social Clínica (LCSW). Otro libro es “CBT Toolbox for Depressed, Anxious & Suicidal Children and Adolescents” (Caja de herramientas de TCC para niños y adolescentes deprimidos, ansiosos y suicidas) de David M. Patt. Este libro contiene más de 220 páginas de trabajo y consejos terapéuticos para controlar el estado de ánimo, desarrollar habilidades de afrontamiento positivas y desarrollar resiliencia. Hay muchos libros que pueden ayudarles a usted y a su hijo. Puede encontrarlos en línea, en grandes librerías o en su biblioteca local.

Le deseo mucho éxito en su esfuerzo por ayudar a su hijo a lidiar con los síntomas de lo que parece ser depresión. Con su ayuda, él podrá tener mucho más éxito en diversos aspectos de su vida.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, is an Austin-based psychotherapist