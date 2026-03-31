Hacer que el tiempo en familiafuncione con el autismo

P. Tengo cuatro hijos. El mayor tiene 12 años y es autista. Se centra en un conjunto limitado de intereses, le encantan los videojuegos y evita participar en las actividades familiares. Para mí, es importante hacer cosas en familia. ¿Tiene alguna recomendación sobre cómo nuestra familia puede adaptarse a las necesidades de mi hijo sin dejar de pasar tiempo juntos? R. Gracias por esta pregunta reflexiva durante el Mes Nacional de la Aceptación del Autismo. El objetivo de esta conmemoración es crear conciencia y fomentar la comprensión e inclusión de las personas que se encuentran en el espectro autista. Para aquellos lectores que quizás estén menos familiarizados con el trastorno del espectro autista, cabe señalar que esta condición se manifiesta a lo largo de un amplio espectro, desde síntomas leves hasta más severos. El autismo se caracteriza por dificultades en las habilidades sociales, la expresión oral y la comunicación no verbal, así como por comportamientos repetitivos. Cada persona dentro del espectro posee una combinación única de fortalezas y desafíos. Dado que usted no describió las fortalezas o dificultades específicas de su hijo, le ofreceré algunas estrategias generales que con frecuencia ayudan a las familias a incluir a los niños en el espectro en sus actividades compartidas. A veces, esto implica ayudar al niño a participar en los planes familiares y, otras veces, ajustar las actividades familiares para que el niño pueda disfrutarlas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente uno de cada 31 niños y uno de cada 45 adultos se encuentran dentro del espectro autista. Esto sugiere que algunas personas con rasgos más leves podrían permanecer sin recibir un diagnóstico. Los niños que se encuentran en el espectro autista pueden manifestar comportamientos tales como: 1. Crisis emocionales (meltdowns), cuando un niño pierde el control debido a experiencias sensoriales o emocionales abrumadoras, lo que puede incluir gritar, llorar, patear o morder. 2. Conductas autoestimulantes (stimming), como movimientos o sonidos repetitivos. 3. Desafíos sociales, incluido el contacto visual limitado. 4. Intereses muy enfocados u obsesivos. 5. Dificultad para comprender el concepto del espacio personal. En casos más graves, los niños pueden mostrar agresividad hacia sus cuidadores, otras personas o hacia sí mismos. Aquí hay varias estrategias que pueden ayudar a su familia: 1. Crear un lugar tranquilo como refugio. Ayude a su hijo a identificar un lugar tranquilo al que pueda acudir cuando se sienta sobreestimulado. 2. Recurrir a la distracción antes de que una crisis se intensifique. Ofrecer una actividad relajante, como escuchar música o jugar con un juguete favorito, a veces puede ayudar a desviar el estrés. 3. Mantener rutinas claras. Los horarios, los límites y las reglas predecibles ayudan a muchos niños en el espectro a sentirse seguros. 4. Practicar la identificación de emociones. Las herramientas visuales, como los gráficos de emociones, pueden ayudar a los niños a reconocer y comunicar lo que sienten. 5. Preparar un kit de recursos sensoriales. Una mochila con artículos como audífonos que cancelan el ruido, juguetes antiestrés (fidget toys) u objetos de confort puede ayudar cuando la familia esté fuera de casa. También puede planear salidas familiares más acordes con las necesidades de las personas con autismo. Considere visitar un museo infantil con horarios adaptados a las sensibilidades sensoriales, explorar parques inclusivos diseñados para niños con necesidades especiales o acudir a establecimientos que ofrecen eventos más tranquilos y conscientes de las necesidades sensoriales. Por último, recuerde que su hijo podría necesitar menos estímulos que sus otros hijos. Algunas actividades, como una bolera ruidosa, pueden resultar abrumadoras, mientras que las salidas más tranquilas, como paseos por la naturaleza o visitas al parque, pueden funcionar de maravilla. La clave está en la flexibilidad. Al adaptarse a las necesidades y al ritmo de su hijo, su familia podrá seguir construyendo momentos significativos juntos.