P. Soy madre soltera con dos niños de 10 y 14 años de edad. Llegó la hora de hacer mi propósito de Año Nuevo. Todos los años hago un propósito y mis hijos me ven romperlo. Me gustaría ser un mejor modelo a seguir. ¿Qué consejo me puede dar sobre los propósitos de Año Nuevo? ¿Hay alguna manera de hacer un propósito de Año Nuevo en familia?

R. Me quito el sombrero ante usted por reconocer que necesita cambiar su comportamiento con respecto a los propósitos de Año Nuevo con el fin de ser un mejor modelo a seguir para sus hijos. Me encanta su idea de hacer un propósito de Año Nuevo en familia. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Al principio, necesitaría encontrar un propósito en el que toda la familia quiera participar.

Una idea valiosa es alrededor de actos de bondad. Actuar más amable es un tema en la mente de muchos padres, maestros y otros adultos que trabajan con niños. La edición de diciembre del 2019 de Parents Magazine trata sobre la bondad. La editora comparte que se sorprendió cuando el investigador de Harvard, Richard Weissbourd, Ed. D le dijo a ella que, en su estudio de más de 40,000 estudiantes de preparatoria, alrededor del 80% pensaba que sus padres estaban más preocupados por sus logros o felicidad, que por la manera que trataban a otros. Mi pensamiento es que hay espacio para ambos.

La facilidad de mantener cualquier propósito está en cuánto cree en la necesidad de que su comportamiento cambie y en lo difícil que es lograr sus objetivos. Si desarrollar la bondad se convierte en el propósito de Año Nuevo de su familia, aquí hay algunos pasos a seguir:

Tenga una reunión familiar. Obtenga la opinión de todos sobre el proceso del propósito. Podría pensar en algunas ideas sobre cómo aumentar el número de actos de bondad por parte de cada miembro de la familia. Los actos de bondad podrían incluir hace algo amable por alguien dentro de la familia, así como hacia compañeros de clase, vecinos, miembros de la iglesia o cualquier otra persona de la comunidad. En el artículo de Parents Magazine, mencionado anteriormente, escrito por Catherine Newman, señala que hay verbos que van con bondad, como “compartir, ofrecerse como voluntario, dar, consolar, apoyar, defender, comprometer, escuchar y darse cuenta de cuándo alguien podría necesitar ayuda: un compañero de clase con un problema de matemáticas, un miembro de la familia con un trabajo, una persona mayor que necesita un asiento en el autobús”. Hablen sobre estos términos en sus reuniones familiares.

Establecer un objetivo. ¿Cuántos actos de bondad en un día o en una semana constituyen el éxito? Como familia, podría decidir que todos deben hacer un acto de bondad al día o siete actos de bondad en una semana. Podría hacer una primera semana fácil, con objetivos más grandes en las siguientes semanas. Podría aumentar lentamente el número de actos de bondad a medida que avanza el año.

Tener reuniones familiares semanales. Hable sobre la contribución de cada miembro de la familia para cumplir con los objetivos del propósito. Esta es una oportunidad para consultar entre sí sobre el progreso, las ideas y como se sienten sobre el proceso.

Muestre su propósito. Es posible que desee tener una representación visual de lo que han acordado como grupo. Intente usar un frasco grande y canicas. Cada vez que alguien cumple con su objetivo diario o semanal, esa persona puede poner una canica en el frasco. Cuando el frasco esté lleno, la familia puede celebrar juntos planeando una actividad divertida, una salida o una comida especial. Tome una foto de la familia al comenzar el propósito de Año Nuevo mostrando un letrero que indique el propósito. Luego, tome otras fotos en distintos momentos para mostrar el progreso. ¡Documente sus éxitos!

Mantenga notas. Incluya notas de cada reunión familiar y cosas como los dibujos de los miembros de la familia sobre sus actos de bondad e ideas para nuevas. Establezca plazos para revisar el progreso con el propósito de Año Nuevo. Quizás a mediados de año decida que los actos de bondad son ahora hábitos que se han convertido en una nueva forma de vida para su familia. Usted puede decidir si desea llegar a un propósito diferente para el resto del año mientras continúan con los actos de bondad.

¿Cuáles son algunos propósitos en familia alternativos? Aquí hay algunas ideas:

Desconectarse de la tecnología un día a la semana o al mes, o limitar el uso de la tecnología de alguna manera.

Tener más comidas familiares juntos.

Preparar y comer bocadillos más saludables y hacer almuerzos para llevar.

Aprender una nueva habilidad que ayude a todos en la familia. Esto podría incluir aprender a preparar una comida, lavar la ropa, cargar y descargar el lavaplatos o cuidar a las mascotas.

Recuerde, puede comenzar muchos propósitos a la vez, algunos de ellos con objetivos demasiado difíciles. Manténgalo simple, divertido y factible. Reunirse por un bien común es una excelente manera para que las familias se unan y crezcan. ¡Buena suerte con sus propósitos de Año Nuevo!

Betty Richardson, PhD, RNC, LPC, LMFT, es una psicoterapeuta en Austin.