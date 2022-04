La Primavera Con Pantallas￼

Ah, es primavera, cuando las plantas florecen, los animales se divierten y mentes jóvenes se vuelve hacia… exactamente lo que estuvo haciendo durante todo el invierno.

¡No! ¡Eso no está bien! ¡Queremos agitar las rutinas! Pero nuestros hijos no siempre están listos para seguir nuestro ejemplo, especialmente si han desarrollado algunos hábitos muy usados.

Con mis propios hijos, he probado la táctica que mis padres usaron conmigo: “Sal y no entres hasta que oscurezca.” Pero creo que nuestros hijos son mucho mejores que nosotros para identificar la hipocresía, por lo que ese mensaje generalmente no llega a ningún lado. A veces, solo tenemos que aceptar nuestros roles como modelos a seguir, levantarnos y salir para pasar un tiempo al aire libre que tanto necesitamos. Si su casa es como la mía, es posible que haya gemidos y gritos de “¿Ya terminamos?” pero al final, todos se alegran de haber hecho un esfuerzo extra.

Si está de acuerdo con la idea de usar dispositivos inteligentes en actividades al aire libre, Pokémon Go seguramente hará que los niños deambulen por los vecindarios en mayor número. PBS Kids tiene la aplicación gratuita Nature Cat Outdoor Adventures (teléfono y tableta), que fomenta las exploraciones y observaciones al aire libre. WGBH, la estación de PBS en Boston, ha creado toda una serie de aplicaciones científicas gratuitas para iPad llamadas Early Science with Nico and Nor, incluida una aplicación Plants Journal para seguir el progreso en el jardín. ¡Los cineastas novatos pueden hacer la próxima gran película de acción de la primavera!

Benjamin Kramer, PhD, es el director de educación de Austin PBS.