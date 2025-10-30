¿Tos, gripa y volver a empezar?

P. Mis hijos de 2, 6 y 12 años siempre parecen transmitir enfermedades durante la temporada de otoño. Parece que siempre hay uno en casa enfermo y sin poder ir a la escuela. ¿Tiene alguna idea para tener un año escolar 2025-2026 saludable y feliz o para fortalecer sus sistemas inmunológicos antes de que comience el año escolar?

R. Los niños menores de 6 años y los niños en edad escolar suelen enfermarse entre seis y doce veces al año, con resfriados, infecciones respiratorias o virus estomacales. En comparación, los adolescentes y los adultos se enferman un promedio de cuatro a seis veces al año. Estos nuevos gérmenes ayudan al sistema inmunológico a aprender cómo combatir las infecciones.

Usted preguntó sobre cómo fortalecer el sistema inmunológico. Aunque no hay forma de fortalecerlo como una batería de automóvil, puede ayudar a reducir la propagación de enfermedades y apoyar la salud inmunitaria en sus hijos de las siguientes maneras:

Enseñe buenos hábitos de higiene. Enséñeles a sus hijos a cubrirse la boca al toser y a toser o estornudar en el codo. Fomente el lavado frecuente de manos, especialmente después de toser, estornudar o tocarse la nariz. Mantenga una alimentación equilibrada. Ofrezca comidas que incluyan frutas, verduras y proteínas magras. La vitamina E, que se encuentra en la mantequilla de cacahuete, y la vitamina C, presente en la fruta, ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Alimentos como el pollo, el salmón, el atún, los plátanos, las verduras de hoja verde y las papas con cáscara aportan vitamina B6. Si su hijo es quisquilloso para comer, intente incorporar verduras en la salsa de espagueti, en el pastel de carne o en los batidos. Desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia. Limpie las perillas de las puertas, los interruptores de luz y otras áreas de uso común con un limpiador desinfectante. Fomente la hidratación. Mantenga bebidas saludables a la vista, ya sea en el refrigerador o en la encimera de la cocina, y recuérdeles a sus hijos que tomen líquidos durante el día. Reduzca el estrés. Los niveles altos de estrés pueden aumentar el riesgo de resfriados o enfermedades respiratorias. Enseñe a sus hijos maneras saludables de manejar el estrés. Las técnicas pueden incluir nombrar tres cosas que puedan ver, tres cosas que puedan oír y tres partes del cuerpo que sientan o puedan mover. Otra opción es practicar la respiración lenta: inhalar por la nariz y exhalar por la boca.

Espero que estas sugerencias ayuden a reducir la cantidad de enfermedades que sus hijos contraigan este año escolar y contribuyan a un hogar más feliz y saludable.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, is an Austin-based psychotherapist.