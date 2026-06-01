¿Viajes por separado, una familiamás unida

Q. Mi esposo, mis hijos y yo tenemos intereses muy diferentes para las vacaciones. A las niñas y a mí nos encantan las aventuras al aire libre, mientras que a mi esposo y a los niños les gustan los parques de diversiones y las actividades estructuradas. Por lo general, vacacionamos juntos, pero ¿habría algún beneficio en tomar vacaciones por separado? ¿Qué recomienda para fortalecer la unión familiar durante las vacaciones?

A. Puede haber beneficios en tomar vacaciones por separado de vez en cuando, según los intereses de cada uno. Es posible que las niñas disfruten más plenamente de las aventuras al aire libre, mientras que los niños y su esposo podrían apreciar la estructura y la emoción de los parques de diversiones. De este modo, todos pueden participar en actividades que realmente disfrutan.

Sin embargo, también hay una desventaja que considerar. Si las vacaciones por separado se convierten en la norma año tras año, podrían crear, sin darse cuenta, recuerdos familiares fragmentados. Usted y las niñas compartirán experiencias significativas, mientras que su esposo y los niños crearán sus propias tradiciones por separado. Con el tiempo, esto puede afectar la unidad familiar.

Un enfoque equilibrado suele funcionar mejor. Aquí le presento varias ideas para ayudar a fortalecer los lazos familiares sin dejar de respetar los intereses individuales:

Crear experiencias individuales. Dedique tiempo a solas con cada uno de sus hijos durante las vacaciones o a lo largo del año. Su esposo debería hacer lo mismo. La atención personalizada ayuda a crear recuerdos duraderos y relaciones más sólidas. Hacer más interactivas las actividades menos emocionantes. Los museos, los sitios históricos o los recorridos largos pueden resultar más entretenidos con una búsqueda del tesoro o con una actividad similar. Rete a los niños a encontrar ciertas exhibiciones, artefactos o lugares importantes durante el recorrido. Investigar opciones creativas para las vacaciones. Hoy en día, las familias exploran muchos tipos de viajes, como vacaciones de voluntariado, recorridos educativos, viajes de aventura y cruceros familiares. Una familia que conocí durante un recorrido por Turquía, con cuatro hijos, convirtió el viaje en una experiencia de aprendizaje cultural. Las vacaciones de voluntariado también pueden demostrar responsabilidad y tener un impacto positivo en las solicitudes de ingreso a la universidad o de becas. Hablar abiertamente sobre el presupuesto familiar. Los hijos mayores se benefician de comprender los costos de las vacaciones y de aprender cómo se toman las decisiones financieras. Incluirlos en el proceso de planificación puede fomentar la cooperación y generar expectativas más realistas. Compartir recuerdos juntos después del viaje. Después de cada vacación, tengan una conversación familiar en la que todos compartan sus momentos favoritos, las lecciones aprendidas y las fotografías. Esto crea conexión, incluso cuando las experiencias vividas fueron diferentes.

Las familias manejan las vacaciones de diversas maneras. Algunas les ofrecen a sus hijos viajes especiales e individuales. Otras alternan las vacaciones por separado entre ambos padres. Las familias numerosas, a veces, simplemente se suben al auto y visitan a familiares en diferentes partes del país.

No estoy en contra de las vacaciones separadas de vez en cuando, pero sí creo que las experiencias compartidas siguen siendo importantes. Una combinación de viajes familiares y, en ocasiones, basadas en intereses individuales puede crear tanto felicidad personal como una unión familiar duradera.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, is an Austin-based psychotherapist