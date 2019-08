P.cientemente, nuestro hijo de 14 años nos dijo que es gay. Ayer mismo, nuestro hijo de 12 años me dijo que se siente como una niña en el cuerpo de un niño. Estamos consternados, y mi esposo lo está pasando mal. ¿Cómo podemos amar y apoyar a nuestros dos hijos? Creo que podemos perder amigos y familiares por esto.

R. Estamos hablando de un tema muy controvertido. Mientras que el 75% de los estudiantes LGTBQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer o cuestionados) se sienten aceptados por sus compañeros, los estudiantes de secundaria experimentan niveles desproporcionadamente más altos de acoso y hostigamiento por parte de aquellos compañeros que no los aceptan. Debo sugerir que no depende de nosotros juzgar a los demás. En mi opinión, tal juzgamiento sucede a un nivel superior sin importar el Dios que exista para usted.

Opino también que estos niños tienen más probabilidades de llegar a ser buenos jóvenes y de tener éxito en la vida si los aman, guían y apoyan. La Dra. Caitlin Ryan, directora del Proyecto de Aceptación Familiar en la Universidad Estatal de San Francisco, realizó una investigación que muestra cómo las familias pueden aprender a apoyar a los niños LGBTQ, incluso cuando los padres creen que ser transgénero o gay es incorrecto. Su investigación encontró que, bajo altos niveles de rechazo familiar, un niño tiene ocho veces más posibilidades de intento de suicidio, seis veces más probabilidades de reportar depresión y tres veces más probabilidades de tener relaciones sexuales sin protección o usar drogas. La aceptación es importante.

El Proyecto Trevor es una organización de prevención de suicidios e intervención en crisis para jóvenes LGBTQ (thetrevorproject.org), y hay un capítulo de Austin. Le recomiendo conectarse con ellos para aprender más y quizás ser voluntario.

Seguí una conversación de varias madres en Facebook. Estas madres estaban dispuestas a dejar que sus hijos se vistieran como ellos quisieran, y compartían consejos sobre dónde comprar ropa de niñas para niños y de niños para niñas. Algunos padres se sienten cómodos criar a sus hijos de una manera andrógina, permitiéndoles así descubrir quiénes son por sí mismos con el tiempo. Esto puede ser aceptado en algunas comunidades, pero no aceptado en otras.

En mi trabajo voluntario y mi práctica de terapia, he encontrado muchas variaciones en la identificación sexual y de género. He conocido adultos que cambiaron su género con hormonas y lecciones de voz e incluso cirugía. Algunos estaban contentos con sus resultados, y otros no. Para padres con situaciones similares a la suya, sugiero lo siguiente:

Mantenga la calma y escuche a sus hijos, pero sea lento para actuar. Adopte un enfoque de esperar y ver mientras responde con amor y apoyo. Pregúntele a sus hijos cómo puede ayudarlos a sentirse apoyados. Evite tratar de convencer a sus hijos de que no son quienes creen que son. Fomente el diálogo. Escuche sin interrumpir ni discutir.

Defienda a sus hijos cuando son maltratados. Busque apoyo en un lugar de culto o en la comunidad. Dese cuenta de que sus hijos y su bienestar son más importantes que lo que otras personas piensan o como la traten a usted.

Únase a una organización de apoyo familiar como PFLAG, Strong Family Alliance, Gender Spectrum, o Gender Odyssey. Puede conectarse con otros padres de niños LGBTQ.

Gracias por traer esta pregunta importante y estimulante a nuestros lectores. Nos hace pensar no solo en lo tolerantes que somos con la diversidad, sino también en cómo reaccionamos ante los niños y adultos LGBTQ en nuestras vidas. Los más importante es amar y apoyar a sus hijos a través de lo que pudiera ser un momento confuso para ellos.