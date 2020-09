¿Visitas seguras a los abuelos?

P Mi madre tiene 90 años. Vive a 30 minutos de distancia, pero hace semanas que no ve a sus nietos. Ella pregunta todos los días cuando podrá verlos. Estoy preocupada por ella porque parece estar deprimida y desanimada. He tratado de mantener a nuestros hijos seguros en casa. No quiero aumentar el riesgo de que los niños contraigan COVID-19 o que mi madre se enferme por visitar a los niños.

R La depresión ha afectado particularmente a las personas mayores que son algunas de las más vulnerables al coronavirus. ¿Por qué? Muchas personas mayores (como su madre) extrañan la estrecha relación que tenían con sus familias, especialmente con sus nietos, antes de la pandemia.

Es muy difícil balancear los riesgos del COVID-19 con la salud mental de su madre. Una de las mejores madres que conozco decidió resolver este dilema arreglando una habitación para sus padres y mudándolos para juntarse como familia extendida. Esto tomó más riesgos de los que ella deseaba tomar, pero redujo la preocupación de la madre por su propia mamá y aumentó la felicidad en la familia.

Sin embargo, no todo el mundo puede trasladar a los abuelos a su casa, así que, ¿cuáles son las otras opciones? Algunas madres programan visitas en un parque donde los niños pueden correr y jugar mientras los abuelos miran. Por supuesto, en un lugar con sombra durante el momento más fresco del día. Piense en todas las comodidades que puede proporcionar (por ejemplo: agua, bocadillos, protector solar, sobreros). Otra idea es recoger a su madre y llevarla a ella y a uno o más de los niños a dar un paseo o a comprar un helado.

Permítame agregar algunas sugerencias entre las que puede elegir aquellas que crea que funcionarán para usted.

Envíe fotos de sus hijos a su madre (o a sus padres) todos los días.

Pídale a sus niños que hagan dibujos y escriban notas a sus abuelos. Puede sugerir un tema y enviar aquellos que crea que harán que su madre se sienta mejor. Los temas podrían incluir: lo que agradezco hoy, mis pasatiempos, lo que quiero aprender (otro idioma, tocar un instrumento, bailar claqué, etc.) y por qué los quiero y extraño.

Sea positiva sobre el futuro cuando hable con su madre. Si su madre dice algo negativo por teléfono modifíquelo con una formación positiva. Un ejemplo: “Nunca podré ver a mis nietos antes de morir”. Elija una alternativa como, “No he podido ver a mis nietos, pero mi hija está buscando una manera para que yo los vea pronto”. Pídale a mamá (abuela) que haga una lista de las cosas que debe hacer para mantenerse saludable hasta que pueda encontrar la manera de que vea a los nietos.

¿Ha dejado de responder su madre a sus correos electrónicos? Envíe correos electrónicos breves de un tema que requieran un sí o no o una respuesta breve. Los correos electrónicos largos pueden ser demasiado para ella cunado está deprimida.

Pídale a otros familiares y amigos que le envíen pequeñas notas por correo a su madre.

Use tecnología como Skype, Facetime, Zoom y Messenger Kids para tener visitas virtuales con regularidad.