¿Debería Mi Hijo Ser Más Extrovertido? Consejos Para Hacer Amigos

P Nuestro hijo Robin tiene 7 años. Es hijo único. Robin me preocupa porque no tiene amigos o no parece interesado en hacer amistad con otros niños. Robin juega con mi esposo y conmigo. Pero creo que se divertiría mucho más si tuviera amigos de su edad. ¿Qué podemos hacer mi esposo y yo para ayudarlo a conectarse con otros niños?

R Hay muchas razones para que un niño no tenga amigos. A veces, el niño es un introvertido que obtiene su energía pasando tiempo a solas en contraste con extrovertidos que se energizan al estar cerca de los demás. Ocasionalmente, los padres y otros adultos en la vida de un niño no han modelado el comportamiento para conocer gente, hacer amigos, y mantener esas relaciones. Sin modelos a seguir para hacer amigos, un niño tímido podría no tener idea de qué decir o hacer para conocer a otros niños y comenzar el proceso social de ser y tener un amigo. Luego hay niños que caen en el espectro autista que pueden tener un caso lo suficientemente leve como para escapar al diagnóstico, pero dejan al niño menos social. Otra razón para no tener amigos de la misma edad es que algunos niños inteligentes prefieren interactuar con los adultos. Algunos niños prefieren jugar en la computadora y es posible que no tengan tiempo para amigos, si se les permite pasar mucho tiempo en línea. Un padre que entrevisté me dijo que él no tuvo amigos durante su crecimiento porque vivía en un área donde no había otros niños de su edad y las oportunidades de conocer niños fuera de su vecindario eran escasas.

Un buen lugar para comenzar es hablar con Robin sobre cómo se siente y lo que cree que necesita socialmente. ¿Se siente solo, excluido, o agradecido de tener tiempo a solas? Luego, considere algunas de estas sugerencias para ayudar a satisfacer sus necesidades sociales:

Si su hijo va a la escuela, pídale ayuda al maestro. Un maestro puede identificar a un niño al que le podría ir bien interactuando con su hijo y hacer arreglos para que hagan un proyecto los dos juntos o sugieran una fecha para jugar. Modele las habilidades sociales a su hijo, como presentarse usted misma a alguien y hacerle una pregunta para iniciar una conversación. Juegue a un rol con su hijo cómo saludar y hacer preguntas a otro niño como “¿Tienes una mascota? ¿Qué juegos te gusta jugar?” Conocer, animar y facilitar los intereses de su hijo. Si es posible, regístrelo en un grupo para compartir estos intereses, ya sea en persona o virtualmente. Encuentre una oportunidad cuando su hijo pueda y esté dispuesto a hablar con usted. Hable sobre lo que significa la amistad y lo que hace a un buen amigo. Hable con otro padre acerca de una fecha en la que puedan jugar supervisados. Juegue un juego de roles con su hijo sobre cómo jugar con otro niño. Practique las habilidades sociales con su hijo. Esto incluye compartir, turnarse, y el concepto de perder bien o volver a intentar ganar en los juegos. Esto es especialmente importante para los niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (ADHD-siglas en inglés), pero también para otros niños.

Como toda una buena madre que se preocupa por los mejores intereses de Robin, simplemente no puede decidir cuán social Robin tiene que ser y moldearlo en ese nivel de sociabilidad. Usted puede ayudarlo intentando algunas de las sugerencias para aumentar su sociabilidad y acercarlo al máximo a lo que es capaz de lograr. Gracias por compartir esta pregunta que probablemente también está en la mente de muchos otros padres.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, is an Austin-based psychotherapist.