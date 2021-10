Afrontando la Dislexia

P. Nuestra hija Olivia tuvo problemas en la escuela el año pasado en el primer grado. Este año estaba siguiendo el mismo patrón. Hace poco, su maestra nos sugirió que le hiciéramos una prueba y descubrimos que tiene dislexia. Me siento muy mal por no haber considerado esto antes. Pronto habrá una reunión en su escuela en la que nos informaremos sobre los recursos que ofrecen. ¿Qué más podemos hacer mi esposo y yo en casa para ayudarla a tener éxito, recuperar la confianza y disfrutar de la escuela?

R. La dislexia es una de las numerosas discapacidades del aprendizaje. Es una condición neurológica y hereditaria que afecta a una de cada cinco personas. A menudo, hay otros miembros de la familia que tienen dislexia, aunque no siempre son diagnosticados.

De hecho, los niños con dislexia constituyen el mayor grupo de estudiantes que reciben educación especial en las escuelas. La Asociación Internacional de Dislexia (IDA, por sus siglas en inglés) nos dice que la dislexia puede manifestarse en las dificultades de un niño para “reconocer las palabras… una deficiente ortografía y capacidad de decodificación,” así como problemas con la comprensión de lectura y algunos aspectos de las matemáticas. Si los niños con dislexia no reciben ayuda, a menudo se atrasan en la escuela. Es importante ayudar a su hijo a obtener los recursos que necesita lo antes posible, lo que parece que usted y su esposo están haciendo.

Solicitó consejos adicionales sobre cómo ayudar a su hija. No existe un plan único de aprendizaje para ayudar a un niño con dislexia. Por lo tanto, intente algunas de estas sugerencias en casa y quédese con las que ayuden a su hija.

Consejos para trabajar con un niño con dislexia:

Aprenda todo lo que pueda acerca de la discapacidad de aprendizaje. Hable con otros padres de niños con dislexia. Únase a un grupo de apoyo, o inicie uno. Lea información de las asociaciones estatales (ldatx.org) y nacionales (ncld.org) de discapacidades de aprendizaje. Consulte los recursos de educación especial de su estado (spedtex.org para Texas). Trabaje con el maestro de su hija y el especialista en discapacidades de aprendizaje de la escuela.

Lea en voz alta la colección Hank Zipzer de Lin Oliver y el actor Henry Winkler, quien tuvo problemas de dislexia. La serie presenta un personaje principal con diferencias de aprendizaje. El personaje de Hank no solo normaliza la dislexia, sino que sus divertidas travesuras y la resolución de problemas también pueden inspirar el interés por la lectura.

Elogie a su hija con frecuencia para desarrollar su autoestima. Esto le dará la confianza necesaria para intentar tener éxito incluso cuando se sienta frustrada.

No compare el trabajo de un niño con dislexia con el de un hermano u otro niño. Los niños con dislexia se esfuerzan por tener éxito y son muy sensibles a las críticas.

Establezca rutinas y tenga listas de verificación. Empaque las mochilas escolares la noche anterior y téngalas listas para llevar con una carpeta de deberes dentro. No se enoje cuando a su hija se le olvide entregar la tarea o no recuerde las instrucciones verbales del maestro. Estas acciónes pueden ser consecuencia de la dislexia.

Experimente con una variedad de maneras de aprender. Consulte “The Big Book of Dyslexia: Activities for Kids and Teens.” Este libro incluye más de 100 ideas divertidas y multisensoriales para fortalecer las habilidades de su hija.

Apoye a su hija colaborando con la escuela para que aprenda estrategias específicas que la preparen para el éxito. Por ejemplo, hacer un dibujo junto a una palabra ayuda a algunos niños a recordarla. Hable con su hija sobre lo que ha leído para ayudarla a recordar. También puede leer durante un rato y tomar descansos regulares. Puede pedirle a la escuela que acepte tareas generadas por computadora en lugar de escritas a mano. Poner en práctica buenas estrategias en casa que puedan ayudar a su hija en la escuela.

Gracias por compartir esta pregunta, ya que es posible que muchos lectores también tengan hijos con problemas de dislexia y no se han dado cuenta.