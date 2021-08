Alistándonos

Es agosto en Texas y eso solo puede significar una cosa: ¡hace muchísimo calor! Pero el sol se está poniendo un poco antes, y la ropa para el regreso a la escuela está aumentando. El cambio está en el (todavía caliente) aire.

Veo dos campos de pensamiento sobre la adaptación al horario escolar. El primero es “Retrasar lo inevitable.” Piensan que despertar temprano va a ser un shock, no importa lo que hagan; así que se aferran a su rutina de verano hasta la primera mañana dolorosa de la escuela. El segundo campamento es “Deslizar Hacia el Año Escolar.” Ellos instituyen gradualmente las horas de acostarse más temprano y las alarmas matutinas, esforzándose por una nueva normalidad tranquila al primer día.

Independientemente del campamento en el que se encuentre, la investigación sugiere un tiempo libre de pantalla de 90 minutos para una preparación óptima para el sueño. Si eso está fuera de discusión para su hogar digital, pruebe estos pasos para facilitar la hora de acostarse:

Nosotros sabemos que la mayoría de las pantallas contemporáneas que no se modifican ofrecen una potente luz en tonos blancos, más cerca del sol del mediodía que del suave atardecer. Esta luz puede funcionar en contra de los deseos de relajarse, incluso contra el reloj interno de una persona. La mayoría de los dispositivos tienen formas de ajustar la luz para que sea más cálida y menos intensa. Apple tiene Night Shift y hay muchas aplicaciones gratuitas. Incluso los televisores se pueden ajustar – intenta el Modo cine en el menú de configuración.

A medida que el verano se convierte en otoño, cambie las noches de películas familiares a los fines de semana cuando no sea necesario despertarse tan temprano a la mañana siguiente. Los viernes por la noche son Noches de Cine en Familia en el canal PBS KIDS de 24 horas (18.4 o la transmisión en vivo gratuita), a partir de las 7 p.m. y yendo hasta que tú lo digas!

Dr. Benjamin Kramer is the director of education at KLRU.