P Nuestra hija de 6 años, Zena, es muy ansiosa. Todas las noches tenemos que asegurarle de que no hay monstruos debajo de la cama o en el armario. Hace poco, aceptó quedarse a dormir con su mejor amiga. La madre de la amiga me llamó a medianoche para pedirme que recogiera a Zena porque estaba tan ansiosa que no podían calmarla. Zena dijo que le preocupaba que me pasara algo terrible y que necesitaba volver a casa. Su padre y yo nos divorciamos recientemente, así que me pregunto si esto tiene algo que ver con su comportamiento. ¿Qué puedo hacer para ayudar a disminuir la ansiedad de Zena?

R Hay algunos tipos comunes de ansiedad que experimentan los niños:

Ansiedad social: Los niños con esta ansiedad temen las situaciones sociales porque les preocupa que los demás los juzguen o los humillen.

Fobias específicas: Algunos niños sienten un miedo intenso e irracional a algo que es desproporcionado ante la amenaza, como un miedo extremo a perros, insectos o tormentas eléctricas.

Ansiedad de separación: Los niños con este tipo de ansiedad se sienten extremadamente ansiosos cuando están lejos de sus padres o cuidadores. Se negarán a asistir a eventos que los separen de sus seres queridos porque les preocupa que ocurran cosas malas cuando no están juntos. Esto es lo que Zena está experimentando.

Aunque la ansiedad por separación es normal en una determinada etapa en los niños muy pequeños, a medida que los niños crecen puede resultar problemática si hace que el niño limite sus actividades, se preocupe demasiado, o evite estar lejos de sus padres o cuidadores.

Usted pregunta qué puede hacer para ayudar a reducir la ansiedad de Zena. En un artículo de la Facultad de Medicina de Harvard titulado Ansiedad en los Niños, la Dra. Mona Potter, directora médica del Programa de Dominio de la Ansiedad de McLean, anima a “los niños a practicar el pensamiento detectivesco para atrapar, comprobar y cambiar los pensamientos ansiosos.” Además, la Dra. Potter sugiere que los niños “se acerquen a los desencadenantes que provocan la ansiedad en lugar de evitarlos.” Podría considerar trabajar con un profesional de la salud mental para que le ayude a aprender estas técnicas y otras para detener la ansiedad antes de que empeore.

Aquí hay algunas sugerencias adicionales para ayudar a los niños a lidiar con la ansiedad:

Explore futuros lugares y situaciones que le provoquen ansiedad. Muchos padres han experimentado lo útil que es llevar a su hijo a visitar una nueva escuela y conocer al maestro antes de que empiecen las clases. Esta exposición para hacer que la situación le resulte familiar en lugar de amenazante puede hacerse también en otras situaciones.

Ayude a su hijo a controlar su ansiedad. Anímelo a ponerle un nombre a la ansiedad y a dibujarla. Cuando notes que se pone ansioso, pregúntale si aparece (el nombre de la ansiedad). El simple hecho de tomar conciencia de estos sentimientos puede ayudar al niño a sentirse más en control.

Permita la angustia, pero sugiera formas de deshacerse de la energía ansiosa. Haga cosas como correr de un lado a otro, ejercicios de respiración o nombrar cosas que pueda ver, oler, saborear, tocar y oír.

Modele la calma. Los niños captan la ansiedad de sus padres y pueden mostrársela. Por lo tanto, evite reaccionar de forma exagerada ante las situaciones o mostrar su propia ansiedad.

Mantenga rutinas saludables y discuta cualquier cambio con anticipación. A los niños les reconforta la uniformidad.

Nota: La ansiedad en los niños suele ser mínima y de corta duración. Sin embargo, en casos raros, puede ser extrema. Los niños con ansiedad extrema necesitan ayuda profesional.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, is an Austin-based psychotherapist.