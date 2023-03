Aprendiendo a amar la depuración

Si alguna vez vuelvo a la enseñanza en el aula, aceptaré por completo cometer errores como las mejores oportunidades de aprendizaje: momentos de celebración, no de desánimo. La comunidad científica ha adoptado durante mucho tiempo el análisis de errores como la base para el avance científico, pero fuera de ese mundo, parece que queremos hacer las cosas bien la primera vez y, si no lo hacemos, tendemos a tener una visión negativa.

Aquí hay un ejemplo del análisis de errores: cuando a los jóvenes se les presenta por primera vez la tarea de sumar dos fracciones, instintivamente suman el numerador y el denominador. Por lo general, los maestros trabajan para deshacer este instinto a través del modelado y la demostración de los pasos correctos para sumar fracciones . En otro enfoque, el currículo nacional japonés de matemáticas se apoya en el primer paso instintivo y lleva a los niños a través de una serie de actividades intencionalmente frustrantes que los llevan a su propia conclusión de que ¡sumar el numerador y el denominador simplemente no funciona! En ese punto de reconocimiento, los maestros pueden presentar una nueva vista de las fracciones y cómo se pueden combinar.

PBS KIDS tiene un nuevo programa para niños de 2 a 6 años llamado Work It Out Wombats! que cuenta historias usando el pensamiento computacional, las habilidades empleadas en la programación de computadoras y otros esfuerzos creativos. Central para el pensamiento computacional es la capacidad de depurar o corregir errores inevitables. Los tres hermanos wombat buscan desafíos o encuentran problemas en sus aventuras diarias, luego determinan los pasos para alcanzar sus metas. Son apasionados, pero no siempre saben cuál es el mejor camino a seguir, por lo que se producen errores. Al pensar detenidamente y juntos, se salen de los líos.

La próxima vez que sepa que he cometido un error y mis proprios hijos estén presentes, probaré un nuevo enfoque. En lugar de ser negativo, voy a decir alegremente: “¡Ajá! ¡Me he equivocado! Ahora, ¿qué puedo aprender de esto?” Mis hijos son adolescentes, por lo que se gruñirán, pero tal vez se darán cuenta de que todos necesitamos una depuración, por lo que es mejor que nos divirtamos con eso.

Benjamini Kramer, PhD, is the director of education for Austin PBS.