Ayudar a Los Niños a Tener un Mejor Comportamiento

Q. Soy abuela de cinco nietos de distintas edades. Ninguno hace lo que les digo cuando les pido que guarden los juguetes o ayuden con las tareas del hogar. Constantemente escucho, “No quiero. No puedes obligarme.” Conozco maestros que se quejan de que los comportamientos en la escuela son mucho peores que antes. Describen que hay más acoso, peleas, insultos y que no siguen las indicaciones de los profesores ni las normas. ¿Qué está causando estos comportamientos inaceptables? ¿Cómo puedo conseguir un mejor comportamiento de mis nietos?

A. Usted pregunta qué hace que los niños se nieguen a hacer lo que usted o los demás les piden. La respuesta simple es la falta de consecuencias por su comportamiento. Una respuesta más compleja incluye el hecho de que los niños sufren por no haber ido a la “escuela en persona” y perdieron el hábito de seguir las reglas del salón de clase. Otras causas incluyen la búsqueda de atención y los sentimientos de frustración por falta de confianza o de habilidades. Una razón común por la que los niños se portan mal es que obtienen algo de ese comportamiento. En un artículo titulado “Rompiendo el Código de Conducta,” los especialistas explican que “normalmente es una respuesta de otras personas la que alimenta el comportamiento inapropiado.” Los lloriqueos y las palabrotas llaman la atención de los adultos. A veces, este comportamiento puede hacer que los niños sean enviados fuera del salón de clase o a su habitación, lo que les otorga el escape que estaban buscando. Los padres, abuelos, maestros y otras personas que se ocupan del comportamiento inadecuado deben averiguar que necesita el niño que está provocando su comportamiento. La falta de satisfacción de las necesidades puede ser un factor. Otras causas pueden provenir de problemas relacionados con el plan de estudios y el entorno del salón de clase.

Los problemas de salud mental y el agotamiento del personal o de los cuidadores también pueden ser razones para el mal comportamiento de un niño. Según una investigación realizada por “The Child Mind Institute,” en cada salón de clases generalmente tiene uno o dos estudiantes con problemas de estrés relacionados con la pobreza, la negligencia, los abusos o los traumas. Los maestros pueden denunciar, y de hecho lo hacen, las sospechas de abuso o negligencia. Si los padres no acuden a los servicios de salud mental para los niños con problemas de salud mental, a menudo es porque no saben a dónde ir o creen que no pueden permitirse la atención. La búsqueda en internet de servicios de salud mental de bajo costo o gratuitos para niños en una ciudad o área puede ofrecer varias opciones.

¿Cómo puede mejorar el comportamiento de sus nietos? La respuesta es instituir consecuencias por comportamiento indeseable. Otra abuela me contó que estaba en la piscina con varios niños que no conocía. Los niños tenían juguetes esparcidos por toda la piscina. Los niños empezaron a marcharse sin recoger los juguetes. Esta abuela, una ex maestra les dijo, “tienen que recoger y guardar los juguetes de la piscina.” Ellos respondieron, “No queremos.” Ella les dijo que, si no recogían los juguetes, no podrían volver a la piscina. Los niños recogieron los juguetes. Si los niños no ayudan con las tareas de la cocina durante las comidas, la consecuencia podría ser “no hay postre a menos que usted ayude.” Incluso los niños pequeños entienden las consecuencias.

Algunos lectores que nunca han recurrido a las consecuencias y tienen hijos muy bien portados pueden argumentar que las consecuencias no son necesarias para el buen comportamiento. Deberían considerarse afortunados, o tal vez sus hijos obtengan la atención que anhelan siendo buenos. O tal vez estos padres lanzan esa mirada que mi papá me daba y que decía: “Te vas a arrepentir si te pasas de la raya.”

Lo importante cuando un niño se comporta mal es determinar el motivo y establecer consecuencias claras y lógicas para el mal comportamiento. Igualmente, importante es ofrecer a los niños un refuerzo positivo cuando se portan bien.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, es una psicoterapeuta con sede en Austin.