Leyenda

  • Feriado para estudiantes / personal
  • Capacitación para el personal del distrito / Feriado para estudiantes
  • Capacitación para el personal del campus / Feriado para estudiantes
  • Planificación para maestros / Feriado para estudiantes
  • Distrito cerrado
  • Orientación para maestros nuevos
  • Primer día / último día de clases
  • Feriado para estudiantes / Día PLED
  • [ ] Periodos de calificaciones

Fechas Importantes

  • 4 de julio – Feriado del Día de la Independencia
  • 1–4 de julio – Distrito cerrado
  • 4–6 de agosto – Orientación para maestros nuevos
  • 7, 11, 15 de agosto – Capacitación en campus / Feriado para estudiantes
  • 12–14 de agosto – Capacitación del distrito / Feriado para estudiantes
  • 8, 18 de agosto – Planificación de maestros / Feriado para estudiantes
  • 19 de agosto – Primer día de clases
  • 1 de septiembre – Feriado del Día del Trabajo
  • 22 de septiembre – Capacitación del distrito / Feriado para estudiantes
  • 23 de septiembre – Capacitación en campus / Rosh Hashaná
  • 10 de octubre – Feriado para estudiantes / Día de PLED
  • 13 de octubre – Feriado para estudiantes y personal / Día de los Pueblos Indígenas
  • 20 de octubre – Conferencia con padres (Primaria) / Desarrollo profesional (Secundaria) / Diwali
  • 4 de noviembre – Capacitación del distrito / Cultura del voto
  • 24–28 de noviembre – Vacaciones de otoño
  • 22 de diciembre – 2 de enero – Vacaciones de invierno
  • 5 de enero – Capacitación en campus / Feriado para estudiantes
  • 19 de enero – Feriado de MLK Jr.
  • 16 de febrero – Feriado para estudiantes / Día de PLED / Día de los Presidentes
  • 17 de febrero – Conferencia con padres / Desarrollo profesional / Año Nuevo Lunar
  • 16–20 de marzo – Vacaciones de primavera
  • 20 de marzo – Eid al-Fitr
  • 31 de marzo – Día de César Chávez y Dolores Huerta
  • 6 de abril – Capacitación en campus / Pascua
  • 25 de mayo – Feriado del Día de los Caídos
  • 28 de mayo – Último día de clases
  • 29 de mayo – Planificación de maestros / Feriado para estudiantes
  • 19 de junio – Feriado de Juneteenth

2025 – 2026

Descargar Calendario
