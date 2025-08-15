Leyenda
- Feriado para estudiantes / personal
- Capacitación para el personal del distrito / Feriado para estudiantes
- Capacitación para el personal del campus / Feriado para estudiantes
- Planificación para maestros / Feriado para estudiantes
- Distrito cerrado
- Orientación para maestros nuevos
- Primer día / último día de clases
- Feriado para estudiantes / Día PLED
- [ ] Periodos de calificaciones
Fechas Importantes
- 4 de julio – Feriado del Día de la Independencia
- 1–4 de julio – Distrito cerrado
- 4–6 de agosto – Orientación para maestros nuevos
- 7, 11, 15 de agosto – Capacitación en campus / Feriado para estudiantes
- 12–14 de agosto – Capacitación del distrito / Feriado para estudiantes
- 8, 18 de agosto – Planificación de maestros / Feriado para estudiantes
- 19 de agosto – Primer día de clases
- 1 de septiembre – Feriado del Día del Trabajo
- 22 de septiembre – Capacitación del distrito / Feriado para estudiantes
- 23 de septiembre – Capacitación en campus / Rosh Hashaná
- 10 de octubre – Feriado para estudiantes / Día de PLED
- 13 de octubre – Feriado para estudiantes y personal / Día de los Pueblos Indígenas
- 20 de octubre – Conferencia con padres (Primaria) / Desarrollo profesional (Secundaria) / Diwali
- 4 de noviembre – Capacitación del distrito / Cultura del voto
- 24–28 de noviembre – Vacaciones de otoño
- 22 de diciembre – 2 de enero – Vacaciones de invierno
- 5 de enero – Capacitación en campus / Feriado para estudiantes
- 19 de enero – Feriado de MLK Jr.
- 16 de febrero – Feriado para estudiantes / Día de PLED / Día de los Presidentes
- 17 de febrero – Conferencia con padres / Desarrollo profesional / Año Nuevo Lunar
- 16–20 de marzo – Vacaciones de primavera
- 20 de marzo – Eid al-Fitr
- 31 de marzo – Día de César Chávez y Dolores Huerta
- 6 de abril – Capacitación en campus / Pascua
- 25 de mayo – Feriado del Día de los Caídos
- 28 de mayo – Último día de clases
- 29 de mayo – Planificación de maestros / Feriado para estudiantes
- 19 de junio – Feriado de Juneteenth