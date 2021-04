Celebrate Earth Day

This Thursday is Earth Day! Looking for an easy but meaningful way to celebrate with your family this year?

The Parents Climate Community-Austin has put together a free Earth Month Eco-Challenge for kids ages 4 through 10. It comes with a list of activity ideas as well as an extensive guide to children’s books on environmental themes.

Sign up here to participate!

https://forms.gle/9AQBUvb1xV3oNMWL6

You’ll receive an email with :

– Earth Month activity ideas, organized by age

– A book list of inspiring environmental reads

– A printable certificate of completion

Challenge materials will be available in English and Spanish.

…

¿Busca una manera fácil pero significativa de celebrar el Mes de la Tierra con su familia este año?

La Comunidad del Clima para Padres ha preparado un Eco-Desafío del Mes de la Tierra gratuito para niños de 4 a 10 años. Viene con una lista de ideas de actividades así como una guía extensa de libros para niños sobre temas ambientales.

¡Regístrese aquí para participar!

https://forms.gle/9AQBUvb1xV3oNMWL6

El 1 de abril, le enviaremos un PDF a su correo electrónico con:

– Ideas de actividades del Mes de la Tierra, organizadas por edad

– Una lista de libros de lecturas ambientales inspiradoras

– Un certificado de finalización imprimible

Los materiales del desafío estarán disponibles en inglés y español.