P.Tenemos dos hijos, uno de 13 y otro de 16 años de edad. Mi esposo se va temprano al trabajo, así que es mi responsabilidad hacer que mis dos hijos se levanten, se arreglen para ir a la escuela y que se suban al auto para llevarlos a la escuela. Tengo que llamarlos varias veces antes de que finalmente se levanten. Para entonces estoy desesperada, porque muy apenas llegamos a la escuela a tiempo, y tienen que comer en el auto camino a la escuela. Esta histeria cada mañana me está volviendo loca. He oído hablar de padres que les echan agua a sus hijos para que se levanten, pero no quiero hacer eso. ¿Qué más puedo hacer para empezar mejor las mañanas? ¿Qué debo hacer?

R. Estoy de acuerdo con usted de no echarles agua a los niños. También he oído hablar de poner mantequilla de maní en la mejilla del niño y hace que el perro la lame para que el niño se despierte. Probablemente yo tampoco haría eso. Intentaría otras cosas primero.

Usted no está sola en esta lucha para levantar a sus hijos adolescentes de la cama. Sus hijos, y muchos otros, han aprendido que un padre asumirá la responsabilidad de levantarlos, pero ahora es el momento de cambiar ese guión. Hágales saber a sus hijos que tienen edad suficiente para asumir la responsabilidad de levantarse y prepararse para la escuela. También decirles que ellos sufrirán las consecuencias si llegan demasiado tarde para tomar el desayuno o si llegan tarde a la escuela. Enseñar a los niños a asumir la responsabilidad es una de las tareas más importantes de la crianza de los hijos. También puede ayudar a sus hijos haciendo algunas de las siguientes cosas:

Provea algún tipo de alarma que puedan configurar para levantarse. Algunos niños prefieren despertarse con música, mientras que otros pueden optar por una alarma fuerte.

Tenga una rutina fija para todas las tardes de los días escolares. Tenga horarios establecidos para estudiar, cenar, preparar su ropa y los suministros para el día siguiente. Los niños pueden elegir bañarse la noche anterior a la escuela o levantarse lo suficientemente temprano para bañarse el día de clases. Tener una rutina fija y prepararse la noche antes de la escuela hace que la mañana sea más fácil.

Establezca un horario antes de irse a dormir, donde se detiene todo uso de tecnología. Cuando los niños usan las redes sociales justo antes de acostarse, o en algunos casos durante las primeras horas en que se supone que deben dormir, no duermen lo suficiente.

Es posible que sus hijos se queden despiertos demasiado tarde y estén perdiendo tiempo importante para dormir. Pídales que piensen por qué es importante dormir. Es posible que ya conozcan algunas de las razones, pero asegúrese de saber que el sueño promueve el crecimiento, aumenta la capacidad de atención, aumenta la capacidad de aprendizaje y afecta el peso. Por otro lado, la falta de sueño puede afectar negativamente a la salud física y mental. La ansiedad, la depresión y el dolor físico pueden aumentar al no dormir lo suficiente.

Proporcionar recompensas a los niños que se levantan, hacen sus camas, desayunan y están listos para salir a tiempo. Algunos padres recompensan a sus hijos haciendo una parada en el camino a la escuela por un deleite especial, mientras que para otros es comprar algo especial o indicar cuando pueden tomar el examen de licencia para conducir o ganarse tiempo extra en los dispositivos. Asegúrese de alabar verbalmente cuando los niños se levantan y se preparan a tiempo.

Otras ideas que han funcionado para los padres incluyen dejar un poco de luz natural en la habitación de los niños, mantener la calma y no aumentar el drama cuando los niños no quieren levantarse, y comenzar temprano la rutina de irse a dormir, para ayudar a sus hijos de nuevo a irse a acostar a una hora razonable si es que ha dejado que se queden más tarde durante las vacaciones o los días festivos.

Betty Richardson, PhD, RNC, LPC, LMFT, is an Austin-based psychotherapist.