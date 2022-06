¿Cómo Puedo Apoyar Mejor las Actividades de Interés de Mis Hijos?

P: Mi esposa y yo tenemos tres hijos que tienen 5, 9 y 12 años de edad. El más pequeño aún no tiene ningún interés o afición especial. A mi hijo de en medio le interesa la guitarra. Al mayor le fascinan los insectos y le encanta jugar al Lacrosse. Me gustaría ayudarlos a aprender más sobre sus actividades de interés, pero me parece que se va a llevar mucho tiempo y va a ser costoso. ¿Qué beneficios obtienen los niños al perseguir sus actividades de interés a una edad temprana? ¿Qué pasa si invertimos tiempo y dinero solo para que después abandonen una actividad por otra totalmente diferente? ¿Cuál es la mejor forma de apoyarlos de una manera significativa?

R: Son muchos los beneficios para los niños que siguen sus actividades de interés. Estos son solo algunos de ellos:

Los niños pasan más tiempo leyendo sobre cosas que les interesan, por lo que se vuelven mejores lectores. Convertirse en un experto en un área de interés aumenta la autoestima. Los pasatiempos y actividades de interés pueden brindar orientación para futuros estudios o para relajarse en el tiempo libre, en la universidad y en la vida. Las áreas a las que uno se dedica durante la infancia a veces se convierten en su línea de trabajo en la edad adulta. Apoyar a sus hijos con un pasatiempo puede proporcionar una experiencia de unión entre hijos y padres.

Para saber cuáles son realmente las actividades de interés de un niño, solo necesita pasar tiempo con él y prestar atención a lo que quiere hacer. Pregunte qué actividades les interesa. ¿Han hablado de un deporte determinado, de un tema científico específico o de una actividad que les guste? Como usted mencionó, los niños pueden cambiar de idea, así que preste atención a lo dedicados que parecen estar en una actividad específica, como por ejemplo hacer trucos de magia, la fotografía o tocar la guitarra. Puede aumentar su inversión de tiempo y dinero a medida que su hijo demuestre mayor interés y compromiso. Conocí a una chica que intentó varios deportes hasta que, siendo adolescente, intentó el golf y le gusto tanto que siguió jugando.

Usted preguntó cómo ayudar a sus hijos a realizar actividades que les atraigan. Si descubre que no puede apoyar las actividades de interés de un niño con tiempo y dinero, mi regla número uno es sencilla: Simplemente, no se interponga en su camino. Deje que sus hijos busquen la manera de participar en lo que más les interesa hacer.

Aquí hay algunas otras ideas para ayudar a sus hijos a cultivar sus pasatiempos:

Programe tiempo para que sus hijos hablen sobre las actividades que les interesan. No apresure a su hijo a elegir un pasatiempo específico. No programe demasiadas actividades en torno a su pasatiempo. Sea un modelo a seguir. Comparta sus pasatiempos con sus hijos, pero no los presione para que tengan los mismos que usted. En la medida de lo posible, deles las herramientas que necesitan. Por ejemplo, si un hijo quiere tocar un instrumento, alquile o compre ese instrumento y busque un maestro de música. Si está fascinado con las aves, proporciónele binoculares y libros de observación de aves. Si está interesado en los automóviles, llévelo a exhibiciones de automóviles. Ayúdelos a encontrar personas y clubes con un enfoque similar. A menudo, puede encontrar un museo, una actividad extraescolar o un sitio en línea que ayude a su hijo a aprender más sobre un tema en particular.

Gracias por estas preguntas importantes. Espero que realmente disfrute y se beneficie de ayudar a sus hijos a explorar sus actividades de interés, junto con los suyos.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, es una psicoterapeuta con sede en Austin.