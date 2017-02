P. Recientemente dejé una mala relación en la cual fui maltratada. Pensé que mis hijos (3, 7 y 13) eran lo suficientemente fuertes y que se recuperarían pronto. Pero mis amigos han sugerido que busque terapia para ellos. ¿Cómo puedo saber si están traumatizados y cómo puedo ayudarlos?

R. Muchos niños experimentan eventos traumáticos. La Asociación Americana de Psicología (apa.org) encontró que más de dos tercios de los niños reportaron en muestras de la comunidad que habían sufrido un evento traumático antes de los 16 años de edad. Muchos niños reportaron más de uno.

¿Qué es un evento traumático? La APA lo define como un evento que “amenaza con lesiones, muerte o integridad física de sí mismo o a otros y causa horror, terror o impotencia en el momento en que ocurre.” Algunos eventos traumáticos pueden ser el maltrato físico, violencia escolar, intimidación, abuso sexual, negligencia, trauma médica, enfermedad grave en seres queridos, separación de los seres queridos, falta de hogar, comportamiento impredecible del cuidador debido a enfermedad mental o adicción, accidente automovilístico, desastre o perdida de seres queridos, incluyendo mascotas, así como las personas.

Algunos niños se recuperan y otros no. Los síntomas varían por grupo de edad. Los niños menores de 5 años de edad tienden a mostrar irritabilidad o se niegan a explorar. Los niños de 5-12 años de edad tienden a estar tranquilos o retraídos, quieren que los dejen solos, tienen frecuentes quejas físicas o a menudo parecen estar tristes. Los preadolescentes y adolescentes se involucran en comportamientos arriesgados, se escapan o se niegan a seguir las reglas. Pueden estar irritables. Pueden perder el interés en las cosas. Pueden tener una decadencia en su trabajo escolar. P R TRAUMATIZADOS? ¿Cómo Puedo Ayudar a Mis Hijos

Aquí están algunas sugerencias sobre cómo puede ayudar a sus hijos:

1. Proporcionar estructura al día. Tener un tiempo establecido para comidas, tareas, quehaceres y tiempo para jugar. Un horario predecible ayuda al niño a tener un sentido de control. Dejar saber a sus hijos el día en que su horario será diferente.

2. Estar alerta a las señales de cuando su hijo quiere abrazos y besos o no quiere contacto físico, y seguir esas señales. Evitar hacer exiges besos o abrazos.

3. Tener reglas y establecer consecuencias razonables por romperlas. Dejar que sus hijos ayuden hace las reglas, y exponer los mensajes importantes para que los niños puedan entender y cumplir.

4. Modelar calma. Mantener sus ansiedades y miedos bajo control. Evitar gritarle a los niños. Si usted está fuera de control, sus hijos se sentirán fuera de control y pueden imitar su comportamiento fuera-de-control.

5. Interactuar con sus hijos. Dibujar, jugar juegos de mesa o hacer un paseo al parque. Estas actividades la hacen disponible por si quieren hablar, y es reconfortante que esté cerca.

6. Escuchar cuando sus hijos quieren hablar sobre el evento traumático. Los niños más pequeños tienden a culparse a sí mismos, y si lo hacen, usted puede ayudarlos a avanzar hacia una visión realista. Asegurarles que siempre pueden hablar con usted, y usted les ayudará a entender o averiguar qué hacer.

7. Evitar nuevos romances. Evitar también a los amigos que esperan o requieren mucho de su tiempo o que la hacen sentir mal.

8. Obtener ayuda profesional para usted, especialmente si se encuentra incapaz de lidiar con los niños, si no puede hacer cumplir las reglas, si no puede mantener la calma o quiere entrar en otra relación sin haber sanado de la última.

Mientras que algunos niños pueden superar un evento traumático sin terapia, es difícil para un padre saber si lo harán o no, así que ¿por qué no buscar ayuda? Hay muchos terapeutas infantiles en Austin y en comunidades circundantes. Si no tiene seguro o dinero para la terapia, puede buscar en la computadora por internet “servicios de salud mental de bajo costo para niños en Austin, Texas.”