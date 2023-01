¿Cuál es tu resolución de la pantalla?

​

Con el nuevo año, todo el mundo habla de dieta, ejercicio y cambios. Me sumaré a esa tendencia y te pediré que consideres la resolución de tu pantalla, ¡no el recuento de píxeles, sino tus intenciones de uso de la pantalla en 2023!

Los padres, los hermanos mayores y otros adultos brindan a los niños modelos importantes para el uso de la pantalla. Y los niños son muy conscientes cuando las personas mayores les piden que sigan un conjunto de reglas, pero parecen estar siguiendo otro. Por ejemplo, ¿te has encontrado diciendo: “Apágalo y haz otra cosa” mientras mirabas una pantalla? No estás solo: todos hemos estado atrapados en momentos como este en nuestras vidas imperfectas y llenas de pantallas.

Aquí hay algunas preguntas al pensar en sus prácticas de pantalla:

Cuando tienes un momento libre, ¿te encuentras revisando automáticamente los mensajes de texto, el correo electrónico, o las redes sociales? La próxima vez que eso suceda, mira a tu alrededor para ver si tus hijos están cerca y pregúntate: “¿Hay algo que pueda hacer con ellos?” Si pasas tus días de trabajo frente a las pantallas, ¿tiendes a usar tu tiempo de pantalla fuera del trabajo para entretenerte? Si ese es el caso, estás creando un equilibrio en tu propia vida frente a la pantalla, pero es posible que tus hijos solo lo vean en tu tiempo libre. Muéstrales cómo usas los dispositivos para el trabajo y pregúntales cómo usan las pantallas para sus propios tipos de trabajo: aprender, descubrir y crear. Los teléfonos y las tabletas son excelentes para consumir medios, pero se necesita un poco de exploración para ver cómo se pueden usar también para crear medios. Invita a tu hijos a escribir y dibujar en sus pantallas, grabar sus voces y tomar fotos y videos. Por último, cuando leemos en papel, es obvio para quienes nos rodean lo que estamos haciendo. Cuando leemos de las pantallas, no es tan claro. Si haces la mayor parte de tu lectura en pantallas, muéstrales a tus hijos lo que estás leyendo e introdúcelos en el extraordinario mundo de las bibliotecas de libros electrónicos, donde millones de libros e historias están disponibles para ellos en sus propios dispositivos.

Ben Kramer, PhD, is the director of education for Austin PBS.