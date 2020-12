Cuando los Regalos de los Abuelos Son Excesivos

P Mi esposa y yo tenemos tres hijos, dos niñas y un niño. Las niñas son extremadamente competitivas sobre quién recibe más o mejores regalos para cumpleaños y días festivos. Nuestra hija mayor tiene 17 años y siempre ha sido la nieta favorita de mi padre. Ella puede obtener todo lo que quiera del abuelo, incluso cosas a las que le hemos dicho que “no.” Ella no deja de comentarlo, creando roces con sus dos hermanos menores. ¿Cómo podemos evitar que su abuelo le dé todo lo que pide? ¿Qué podemos hacer para detener este comportamiento egoísta de acudir a su abuelo para obtener lo que ella quiera? ¿Cómo podemos ayudarla a ser más considerada con los demás, no solo con su familia, sino con aquellos que están sufriendo ahora en esta pandemia, personas que no pueden obtener todo lo que quieren, o lo que es más importante, cosas que necesitan, como refugio y comida?

R Los abuelos frecuentemente participan en el comportamiento de dar los regalos que los padres se objetan, así como dar muchos regalos que hasta los padres no tienen espacio para todos ellos. A veces, los abuelos traen un regalo por cada visita. Los niños pueden comenzar a ver a los abuelos como una fuente de regalos y no como alguien a quien amar y con quien interactuar. Los abuelos pueden estar tratando de mostrar su amor a través de regalos en lugar de pasar tiempo con sus nietos.

Estas son algunas sugerencias de cosas útiles que puede hacer para cambiar tanto la entrega excesiva de regalos de los abuelos como el comportamiento de su hijo.

Hable seriamente con los abuelos. Comparta con su papá cómo su hija mayor ha promocionado su capacidad para obtener de él lo que quiera. Explique cómo su comportamiento interfiere con su capacidad de ser padre. Cuando diga “no” a algo, pídale que respete sus decisiones como padres, o pídale que hable con usted antes de darle a su hija algo que ha pedido o insinuado. Comparta con él los valores que intenta inculcar en sus hijos. En un estudio en la revista Parents 2020, más de 1,000 madres y padres participaron en una encuesta, en la cual 73% eligió la bondad como la cualidad que más quieren inculcar en sus hijos. También puede enseñarles a sus hijos la gratitud o el aprecio por el valor de un artículo grande alentándolos a ganar parte del dinero por ello y no esperar que se les dé todo.

Hable con sus hijos sobre cómo frenar la competitividad en torno a los obsequios y la alegría de dar a otros además de recibir.

Exprésele a los abuelos que el mejor regalo que pueden darle a un niño es su tiempo. Para un abuelo a larga distancia, el tiempo se puede compartir a través de videochats, cartas, tarjetas o leyendo juntos a través de Zoom.

Anime a sus hijos a enviar cartas, dibujos, fotografías y notas de agradecimiento a los abuelos.

Involucre a sus hijos en actividades que les ayuden a aprender que algunas personas pueden tener mucho menos de lo que ustedes tienen y pueden realmente necesitar cosas. Hay muchas oportunidades para ser voluntario para que de esta manera desarrollen empatía, como adoptar una familia en Navidad, recolectar artículos para una colecta de juguetes u ofrecerse como voluntario para empacar comidas para personas necesitadas.

Desarrolle algunas reglas sobre los regalos. Esto podría consistir en un límite de precio para los obsequios de cada niño. Hágales saber a sus hijos el límite de gasto para que cuando hagan sus listas de lo que les gustaría recibir de regalos tengan esto en mente. Algunos padres usan la siguiente fórmula: un regalo para leer, otro para usar y otro para divertirse. Otra opción es comprar un número limitado de regalos individuales y luego un regalo grande para compartir con toda la familia.

