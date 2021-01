De Resolución Sean Mejores Modelos a Seguir

P. Amamos a nuestros hijos (de 5, 8 y 13 años de edad) y queremos que crezcan para disfrutar de la vida y tener éxito como padres y parejas matrimoniales. Dicho esto, me preocupo porque a mi esposa no le gusta que sea cariñoso con ella alrededor de los niños, y a menudo, me critica delante de ellos. No hacemos cosas divertidas en familia como veo que hacen algunas familias. ¿Qué efecto, si es que lo hay, cree que tendrá esto en nuestros hijos?

R. El comportamiento de ustedes prepara a sus hijos para un comportamiento similar en sus relaciones futuras. Si usted y su esposa no hacen cambios, no se sorprenda ver los comportamientos de ustedes repetidos por sus hijos cuando estén en una relación adulta. Es común a principios de año hacer resoluciones de Año Nuevo. Sugiero que usted y su esposa, de resolución decidan convertirse en los mejores modelos a seguir para sus hijos. Pueden analizar detenidamente los valores que desean para su familia, identificar dónde se quedan cortos y decidir cambiar. Aquí hay algunas sugerencias para que cambien su comportamiento y así poder ser buenos modelos a seguir.

Buenos modelos a seguir como:

Parejas matrimoniales

La evidencia de que los padres se quieren tranquiliza a los niños. Mi padre besaba a mi madre cada vez que salía de casa. Mientras que a mis compañeros de clase les preocupaba que sus padres se fueran a divorciar, yo estaba seguro de que los míos no se divorciarían. Los niños están sintonizados con las tensiones entre los padres. Si sienten que algo anda mal entre sus padres, tienden a aumentar su ansiedad. Cuando los padres parecen felices en su relación, los niños tienden a relajarse, tener una sensación de seguridad y sentirse felices ellos mismos.

Padres de una familia que se apoyan mutuamente de manera constructive

El criticar a un padre delante de los niños (o en privado) no tiene lugar en una buena relación matrimonial. Hay maneras de fomentar el comportamiento que desea sin criticar el comportamiento que no le gusta. Por ejemplo, si su pareja tira su ropa al piso y usted la quiere en un canasto, comuníquele su petición de cambio de una manera respetuosa, y luego use elogios o exprese agradecimiento cada vez que vea la ropa en el canasto. Si esto no funciona, pregúntale a su pareja qué es lo que necesita para llevar la ropa hasta el canasto y explíquele por qué es esto importante para usted. Los niños necesitan ver a los padres siendo amables entre sí y resolver las cosas en lugar de recurrir a las críticas. Los padres que critican tienden a criar hijos que critican a los demás.

Personas que son amables con los demás

Los niños cuyos padres son empáticos y amables aprenden a practicar este comportamiento en lugar de intimidar.

Solucionadores de problemas

Los padres pueden demostrar la resolución de problemas y enseñarles a sus hijos el proceso. Cuando los niños describen un problema, se les puede animar a encontrar soluciones.

Los padres que apoyan la diversión en las familias

Cuando sus hijos visiten a sus amigos, aprenderán que algunas familias se divierten juntas y es posible que deseen que su familia también lo haga. Algunas familias reservan una noche como noche de diversión familiar y ven películas o juegan a las cartas y juegos. Estas experiencias les dan a los padres la oportunidad de demostrar que es bueno divertirse. También ofrecen la oportunidad de modelar cómo ganar y perder amablemente, otra habilidad importante para la vida.

Si usted y su esposa mantienen sus comportamientos actuales, sus hijos podrían estar bien. Por otro lado, ustedes pueden estar más seguro de que sus hijos serán felices y exitosos si ponen de su parte para ser mejores modelos a seguir. El comienzo de un año nuevo es un gran momento para comenzar.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, is an Austin-based psychotherapist.