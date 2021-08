Dejar a un nino solo en casa: A que edad es serguro?

P: Mi esposa, Marian, y yo discutimos sobre cuándo uno o más de nuestros hijos de 12, 8 y 6 años pueden quedarse solos en casa y por cuánto tiempo. También nos preguntamos qué edad tiene que tener un niño para poder dejarlo solo en el automóvil para que uno de nosotros corra rápidamente a la tienda por uno o dos artículos. ¿Puede nuestro niño de 12 años cuidar a sus hermanos? Sabemos de personas que con frecuencia dejan a sus hijos pequeños solos en casa o en el automóvil. Sabemos que esto no es correcto. ¿Existen pautas o leyes que debemos seguir?

R: Solo unos pocos estados tienen leyes que dictan cuándo se puede dejar a los niños solos. En Maryland, es legal a los 8 años, y en Illinois, a los 14 años. La ley del estado de Texas no establece a qué edad se puede dejar a un niño solo, pero si responsabiliza a un cuidador adulto de la supervisión adecuada. No hay leyes federales que regulen cuándo dejar a un niño solo, ya que el gobierno considera este tema como un derecho de los padres para criar a sus hijos sin interferencia del nivel federal.

Hay varias cosas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si se deja o no a un niño solo y durante cuánto tiempo. Estas cosas incluyen no solo la edad, sino también:

¿Cuál es el nivel de madurez del joven?

¿Puede el niño contactarlo a usted u otro adulto designado fácil y rápidamente, ya sea por teléfono o caminando al lado?

¿Tiene el niño un buen juicio sobre qué hacer en una situación de emergencia?

¿Está el joven dispuesto a quedarse solo y se siente cómodo con la idea?

¿Sigue el niño de manera constante las reglas y pautas familiares?

¿Qué tan seguro es el vecindario y el entorno donde va a dejar a su hijo?

El supervisor de la campaña National Safe Kids recomienda no dejar solos a los niños menores de 12 años, mientras que otra fuente sugiere que los niños de 9 a 12 años pueden quedarse solos hasta dos horas si son maduros para esa edad. Al investigar este tema, todas las fuentes que encontré parecían estar de acuerdo en que los niños de hasta 5 años y posiblemente de 6 años no deberían quedarse solos. Deben estar a la vista de un padre o un adulto responsable. Cuando los niños pequeños no están a la vista, es cuando ocurren los accidentes.

En cuanto a cuándo se puede dejar a los niños solos en un automóvil o cuidar de ellos, el Ejército de los Estados Unidos ofrece a sus familias estas pautas que pueden resultar útiles. Se puede dejar a un niño de 10 u 11 años en un automóvil desatendido durante un breve período de tiempo si se retiran las llaves y se aplica el freno de mano. Las pautas indican que, a los 11 años, un niño puede cuidar a sus hermanos y amigos de la familia durante un máximo de dos horas. A los 12 y 14 años, los jóvenes pueden cuidar a sus hermanos y amigos de la familia hasta por tres horas. Se recomienda que los niños y jóvenes que cuidan a otros tomen el curso de cuidado de niños de la Cruz Roja.

Gracias por compartir esta importante pregunta con nuestros lectores. Recuerde lo valiosos que son nuestros hijos y póngase del lado de la seguridad.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, is an Austin-based psychotherapist.