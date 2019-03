P. Estamos esperando a nuestro primer hijo, y tengo curiosidad sobre los chupones. Mi esposa planea amamantar a nuestro bebé. ¿Todavía necesitaremos o deberíamos usar un chupón? Y si lo hacemos, ¿cuándo es un buen momento para que el niño deje el chupón?

R. A veces, cuando las madres amamantan, encuentran que el bebé quiere amamantar con más frecuencia, por ejemplo, más de cada dos horas. Esta frecuencia de amamantamiento sugiere que el bebé necesita chupar para calmarse, y está en efecto usando a mamá como un chupón. Después de que el amamantamiento vaya bien (pero no antes) es un buen momento para agregar el uso de un chupón.

Hay muchas opiniones sobre cuándo y cómo un niño debe dejar el chupón. Algunas personas abogan por quitárselo a los tres meses, mientras que otros dicen que el niño lo dejará por si solo antes de comenzar el kínder. La mayoría de los padres empiezan a disminuir el uso del chupón entre los 18 y los 24 meses. Pat Hamaguchi, un patólogo del habla y del leguaje, y autor del libro Childhood Speech, Language and Listening Problems: What a Parent Should Know, ha dicho que los padres deben darle al niño un chupón del tamaño para recién nacido, limitar su uso tanto como le sea posible y dejar de dárselo a los 18 meses.

Existe la preocupación de que el uso continuo y frecuente de un chupón puede hacer que un niño sea propenso a problemas como infecciones de oído, hablar ceceando o problemas de lenguaje. Algunos padres limitan el uso del chupón solamente en la casa o sólo por la noche, mientras que otros se lo dan sin límites. A otros padres les preocupa que su hijo se sienta ansioso sin el chupón y le permiten que lo continúe usando después de los 2 años.

En mi opinión, si no hay infecciones del oído o problemas del habla, depende de usted como padre decidir cuándo debería dejar el chupón. Tenga en cuenta que el uso de un chupón es muy parecido a chuparse el pulgar, excepto que no se puede perder un pulgar o cambiarlo por un juguete. En cualquier caso, usted puede estar seguro de que su hijo probablemente lo va a dejar cuando vaya a la escuela.

Usted pregunta cómo hacer que un niño deje el chupón, y parece que hay varias formas de hacerlo:

Mis amigos le dijeron a su hijo de 2 años que el tren que quería le costaría el chupón. En la tienda, le dejaron saber al empleado sobre el intercambio. Cuando llegó el momento de pagar, el niño le dio su chupón al empleado.

A algunos niños se les dice que Papá Noel o que un Hada de Chupones vendrá por el chupón para que otro niño o niña pueda tenerlo, y deja un juguete a cambio. A menudo se deja un muñeco de peluche, suave y tierno en su lugar.

Algunos padres usan una técnica de tres días para separar a sus hijos del chupón. Se le da una advertencia en el primer día, agregue el mensaje “Tu puedes hacerlo”. En el segundo día, se le da un recordatorio. En el tercer día, se juntan todos los chupones para ser “reciclados en nuevos juguetes”.

Otros padres han logrado que los niños dejen los chupones haciéndolos que tenga mal sabor o cortando la parte de goma para que no haya succión (asegúrese de que el niño no ingiera una parte de la goma).

Algunos padres quitan todos los chupones y dicen que están perdidos. La forma más reconfortante parece ser conseguir algo en el lugar del chupón.

Hay muchos libros para niños acerca de cómo dejar el chupón, por ejemplo: No More Pacifier, Duck por Michael Dahl, Bye Bye Binky por Maria Von Lieshout y Pacifiers are Not Forever por Elizabeth Verdick.

Betty Richardson, PhD, RNC, LPC, LMFT, is an Austin-based psychotherapist.