P. A veces siento no querer a mi marido y muchas veces no estoy de acuerdo con él ni lo aprecio. ¿Podrá mi falta de amor por mi cónyuge afectar negativamente a nuestros hijos?

R. Esta pregunta podría provenir de un esposo, una pareja del mismo sexo o padres divorciados. En las sesiones de terapia, he trabajado con un buen número de personas que se han convencido de que, mientras que el otro en la relación puede ser un buen asalariado, como pareja en el hogar no hace lo suficiente para ayudar, que no es lo suficientemente bueno para ellos o que el romance simplemente ha desaparecido.

A veces, los padres enfocan toda su atención en los niños, y no lo suficiente en su propia relación. Puede resultar obvio que la pareja no se quiera o se respete. A veces estos padres compiten por quién es el mejor padre. Este comportamiento puede ser obvio, confuso e incluso aterrador para los niños. Si los padres están juntos, a menudo los niños se preocupan de que sus padres se divorcien. Si los padres están separados o divorciados, surge la preocupación de que las discusiones persistentes afecten negativamente a los niños.

Entonces, ¿cuáles son algunos de los efectos negativos de los padres que no muestran amor entre ellos? Algunos niños exhibirán problemas de comportamiento y mostrarán una gran falta de respeto no solo por el padre “malo” sino también por otros adultos. Un niño cuya seguridad se ve amenazada desgastará energía al tratar este problema en lugar de enfocarse en la escuela o desarrollar sus talentos. Un niño que se siente seguro del amor y el respeto que hay entre sus padres simplemente le va mejor en la vida.

Mi padre siempre le decía “adiós” a mi madre con un beso, incluso si planeaba hacer un pequeño mandado y regresaría en 20 minutos. En mi mente, estaba segura de que mis padres nunca se divorciarían, a diferencia de algunas de mis amigas en la escuela cuyos padres no expresaban afecto. En el comportamiento de mi madre, estaba claro que ella siempre pensó que mi padre tenía razón, y era improbable que cualquier decisión suya cambiara. Además, el comportamiento de papa dejó en claro que la madre debía ser respetada. La falta de respeto no fue tolerada.

He notado algunos padres jóvenes cuyo comportamiento es muy similar al de mis padres. Uno de los esposos dejó en claro que no habría falta de respeto hacia la mamá y les decía a sus hijos cuando estaban siendo irrespetuosos: “Detente y piensa en lo que estás haciendo y diciendo”.

Por lo tanto, si tiene problemas para sentir amor por su pareja o le resulta difícil expresarlo, aquí hay algunas recomendaciones:

Observar y apreciar. Observe las cosas que su pareja hace que usted aprecia. Haga una lista. Deje notas de agradecimiento o concéntrese en decirle a su pareja una o dos cosas que usted aprecia todos los días. Podría involucrar a los niños en la redacción de una nota de agradecimiento de usted y ellos. Expresar gratitud. Imagine cómo sería si tuviera que hacer todo usted mismo. Piense en todas las cosas que su pareja hace por usted y los niños, especialmente los quehaceres que no querría hacer. Hágale saber a su pareja cuando esté agradecido. Tocar más. Resuelva tocar a su pareja más durante el día, especialmente cuando los niños están con usted. Solo un pequeño roce en el hombre o un besito en la mejilla es un gran gesto de amor. Modele afecto a sus hijos. Detenerse y reinicie. Tómese un “tiempo de descanso” si la conversación con su pareja se está volviendo incivilizada o si es probable que se intensifique en esa dirección. Vuelva a la conversación cuando las emociones estén más relajadas. Evitar las críticas. Observe cuando crítica a su pareja. Quizás ser crítico se ha convertido en un hábito. Cambie a ser amable y más solidario. Regular las emociones. Aprenda a manejar sus emociones. Laura Markham, Ph.D. les dice a los padres: “Su trabajo número uno como padre, después de garantizar la seguridad de sus hijos, es controlar sus propias emociones. Gritar es una expresión de ira.” Ella señala que gritar asusta a los niños y los hace sentir inseguros. Gritar también disminuye el respeto que los niños sienten por un padre.

El actor Matthew McConaughey dijo una vez en una entrevista: “Lo mejor que probablemente podrías hacer como padre es asegurarte de que vean cómo amas a su mamá”. Añadiría que es importante que la mamá modele amor y respeto por el papá, también.