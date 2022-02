El Amor Genera Amor

Q. Mi esposo y yo llevamos vidas separadas pero juntos. Vivimos en la misma casa; sin embargo, él suele estar en su oficina en casa mientras yo estoy cuidando de la casa y de los niños. Nuestros hijos no nos ven abrazándonos, tocándonos, o teniendo conversaciones juntos. Me pregunto: “¿Mi esposo me ama?” y “¿Amo a mi esposo?” Parece que recuerdo que antes de casarnos, y al principio de nuestro matrimonio, estábamos “enamorados.” ¿Se perdió esta atracción a medida que envejecíamos y teníamos tantas tareas con tres niños pequeños que criar?

Me pregunto cómo afectará nuestra relación a la elección de pareja de nuestros hijos y su visión de lo que debe ser un matrimonio. También me pregunto por qué mi esposo está tan distante. ¿Podría darme algunas sugerencias sobre lo que puedo hacer para intentar que mi esposo muestre un comportamiento amoroso? Quiero que les haga saber a los niños que me ama y respeta como mujer, esposa y madre.

A. Las relaciones en pareja pueden ser difíciles. Cuando ambas son personas positivas y felices, las relaciones son más fáciles. Pero la mayoría de las veces, una de las personas en la pareja suele ser negativa, mostrar signos de depresión o mostrar rasgos de diversos trastornos de personalidad, como el narcisismo o la personalidad límite. Puede ser difícil vivir con estas condiciones.

Hay otras razones para las relaciones difíciles en pareja. Las personas pueden aislarse en un matrimonio como un medio de protección contra las críticas de un cónyuge. A veces, tener una infancia difícil hace que las personas no confíen en sus seres más cercanos. Les cuesta creer que serán tratados con amabilidad. Incluso sin una infancia difícil, la mayoría de los hombres no responden bien a las críticas repetidas.

Antes de ofrecerle algunas sugerencias para ayudar a su esposo a comportarse más cariñoso, permítame compartir un consejo que le será de gran ayuda. La forma más exitosa de cambiar el comportamiento de su esposo es cambiando su comportamiento hacia él.

Aquí hay algunas otras sugerencias para tratar de obtener un comportamiento más amoroso de su pareja:

Pregúntese si usted alguna vez critica a su esposo o si usted elige sus palabras cuidadosamente para que se vean como amables.

Agradézcale a su esposo por algunas cosas que hace que le gustan. Tal vez él paga las facturas y hace un seguimiento del presupuesto de su hogar. Si aprecias esto, dígaselo.

Pídale un abrazo. Puede decirle que las investigaciones han demostrado que todos nos beneficiamos de ocho abrazos al día. Tal vez empiece pidiendo dos abrazos y poco a poco suba la apuesta.

Déjele notas de amor. Sus hijos podrían hacerle algunas tarjetas a papá y usted puede meter su tarjeta con la de ellos. A veces sorpréndalo con solo su tarjeta en su almohada que le dice: “Te amo.”

Intente diferentes actividades hasta que encuentre una que les guste a ambos. Hacer cosas juntos, especialmente probar nuevas actividades, puede llevar a la unión como pareja.

Recuérdele las cosas que solía hacer que te gustaban. Por ejemplo, podría decirle “Antes de casarnos, solías tomar mi mano cuando caminábamos. Disfruté de esos paseos. ¿Podemos intentarlos de nuevo?”

Invite a las parejas que muestran comportamientos amorosos a compartir una comida o un café. Puede ser mejor no señalar sus comportamientos, pero deja que su esposo lo vea.

Podría sugerir terapia matrimonial, pero no se sorprenda si se resiste. La mayoría de las veces es mejor que usted intente varios cambios en su comportamiento para tratar de moldear el comportamiento de él antes de proponerle terapia.

En cuanto a su preocupación por sus hijos, ellos verán no solo la relación de sus padres, sino también las muy variadas de los padres de sus amigos. El comportamiento de ustedes les afectará, pero no son clones de sus padres. Las acciones que realicen para tratar de mejorar su matrimonio también les enseñará que pueden trabajar en las relaciones para tratar de mejorarlas.