P Mi hija de 18 años de edad está comprometida para casarse este verano. Ella es feliz, lo cual me hace a mi feliz, y me cae muy bien mi futuro yerno. Sin embargo, mi hija quiere comenzar una familia enseguida. Creo que son demasiado jóvenes y se van a estresar demasiado tratando de mantener a una familia. ¿Qué puede decirme acerca de los hijos de padres jóvenes? ¿Resultan bien?

R Es obvio que sus deseos para el futuro de su hija y los de ella no coinciden. Ella quiere ser no sólo una esposa, sino una madre. Algunas mujeres jóvenes tienen el sueño de la maternidad desde la infancia, y a menudo es difícil o imposible conseguir que pospongan ese sueño.

Me pregunto ¿cómo se siente su futuro yerno acerca de cuándo quiere tener hijos? Él tiene un papel importante que desempeñar; no es decisión de su hija solamente. Y, lo más importante, para decirlo sin rodeos, no es su decisión. Cuanto más presione a su hija que espere, más sospecho que se mantendrá firme.

Como yo lo veo, su papel como madre de la novia es escuchar. Ser solidaria en formas que les ayudará a tener éxito en su matrimonio y la vida familiar, pero su apoyo no debe ser visto por ellos como una intromisión. Es mejor estar bien con ellos, y esto se logra al no micro-gestionar sus vidas o parece que lo hace.

Todos los padres de parejas jóvenes casados, micro-gestionan a sus hijos en cierta medida con cosas como prestamos o donaciones de dinero para su educación. Por ejemplo, si usted le proporciona a su hija dinero para la universidad o le ayuda a obtener becas, ¿usted cree que ella aplazaría el tener un hijo sin que usted se lo pida?

Usted parece estar bien con que su hija está lo suficientemente madura para casarse, pero cuestiona su madurez para ser madre. Me gustaría pensar que algunas personas son capaces de ver y satisfacer las necesidades de un niño, mientras que otros nunca podrán. Esperamos que haya inculcado en su hija la capacidad de pensar más allá de lo que ella necesita para ver las necesidades de su marido y las necesidades de sus futuros hijos.

A pesar de lo que usted haga (o no haga), su hija será bendecida con un hijo o a la mejor no. Muchos factores están involucrados. Querer y tener un hijo son dos cosas diferentes. A usted le podría preocupar si ella tiene un hijo al comienzo del matrimonio, ella y su esposo se estresarán demasiado el tener que abastecer a una familia tan temprano en sus carreras. Sus miedos pueden o no ser realizados. Pero si los padres jóvenes se abruman, le pregunto ¿qué puede usted u otros miembros de su familia hacer para ofrecerles ayuda?

Usted pregunta si los hijos de padres jóvenes resultan bien. Sí, la gran mayoría de ellos. Muchos de nosotros que tuvimos una madre joven (la mía tenía 19 años), tuvimos un abuela o abuelo, una tía o tío que desempeñaron un papel importante en ayudarnos a crecer y tener éxito en la vida. Mi abuela era cariñosa pero estricta cuando se trataba de reglas. Todavía la escucho decir “No seas fea, Betty” siempre que comenzaba al punto de ser poco amable. Mi abuelo me guió hacia una carrera y me animó a “salir y hacer algo” en mi vida.

Pregúntese: ¿Qué puedo hacer para ayudar a un futuro nieto a crecer amado, ser entrenado para tener buenas cualidades y tener éxito en la vida? Ser una abuela es un papel muy importante.a

Betty Richardson, PhD, RNC, LPC, LMFT, es una psicoterapeuta establecida en Austin.