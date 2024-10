¿Está creando recuerdos familiares?

P

Mi marido Erik y yo trabajamos muchas horas. No pasamos mucho tiempo con nuestros hijos. Tenemos un hijo de doce años y una hija de ocho. Los niños se quejan de que no asistimos a las actividades escolares tan a menudo como otros padres. Para empeorar las cosas, mi hermana me dice que no nos tomamos el tiempo para crear recuerdos familiares. ¿Qué son los recuerdos familiares? ¿Se pueden crear o simplemente ocurren? ¿Puedes darme algunos ejemplos? ¿Es posible trabajar mucho y aun así encontrar tiempo para crear recuerdos familiares?

Buenas preguntas; no está sola. Muchas familias luchan por encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, y luego sienten una presión adicional cuando se trata de crear recuerdos familiares duraderos.

¿Por qué son importantes los recuerdos familiares? Los buenos recuerdos familiares fomentan una salud emocional positiva y proporcionan fortaleza en los momentos difíciles. Revisitar los recuerdos familiares proporciona un sentido compartido de pertenencia y fortalece las relaciones entre los miembros de la familia.

Los recuerdos familiares se crean mediante actividades compartidas a lo largo del tiempo. Estos recuerdos pasan a formar parte de la historia oral/tradición de la familia que se cuenta una y otra vez a lo largo de los años.

Las actividades deben ser sencillas y factibles para que puedan repetirse. Ejemplos de actividades que puede hacer ahora y que pueden generar recuerdos familiares: agregar una nota especial a una bolsa de almuerzo, hacer voluntariado, aventuras de fin de semana visitando diferentes parques infantiles de la ciudad, leer un libro favorito, pasear por la naturaleza, hacer álbumes de recortes, hornear en vacaciones, organizar una actividad familiar anual o incluso ir a comer a un sitio con regularidad.

Se pueden crear recuerdos familiares con un presupuesto limitado. Una madre soltera muy ocupada, sin dinero ni tiempo, preparó muchas palomitas de maíz y organizó una pelea de palomitas. Mi hija mayor y yo recordamos cuando fuimos voluntarias para enseñar manualidades a los ancianos en asilos para ancianos. La clave para crear recuerdos familiares es que las actividades sean especiales para su familia.

Sea intencional. Coloque un calendario en el refrigerador. Agregue actividades familiares. Escuche a sus hijos y, si asistir a algo es importante para ellos, haga lo posible para que así sea. Si asistir a una actividad escolar es importante para sus hijos, haga todo lo posible por asistir. (En respuesta a su pregunta original, he aquí una nota de advertencia: el hecho de que un padre nunca asista a un evento escolar puede ser traumático y requerir terapia en la vida adulta).

Al igual que mirar fotos familiares, compartir recuerdos familiares nos ayuda a sentirnos conectados con nuestra familia y con el mundo.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, is an Austin-based psychotherapist.