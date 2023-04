Explorando el aire libre

¡Bienvenidos a abril, el mes más hermoso del año (casualmente el mes de mi cumpleaños)! Si tú eres como muchos tejanos, ya ha tratado de maximizar su tiempo al aire libre esta primavera, antes de que el clima moderadamente caluroso se vuelva realmente caluroso.

Una característica de nuestra época actual que alternativamente me divierte y me aterroriza es ver a la gente caminar con la cabeza gacha, mirando las pantallas. Por un lado, me alegra que estén afuera, tomando vitamina D y escuchando los pájaros. Por otro lado, “¡Cuidado con ese auto!” A veces, la visualización de la pantalla es solo una extensión de lo que estaban haciendo adentro: revisar las redes sociales, mirar videos, comprar. Y a veces, la aplicación es específicamente para actividades al aire libre, como usar un mapa para encontrar una casa o jugar Pokémon Go. Me gustaría ofrecer algunas otras recomendaciones para el uso de aplicaciones al aire libre, especialmente para aquellos niños que no están dispuestos a salir.

Hay algunas aplicaciones notables que pueden ayudarte a identificar plantas, pájaros, rocas e incluso aviones. Dentro del ámbito de PBS, la aplicación Nature Cat’s Great Outdoors (gratis, iOS, Android, teléfono o tableta) ofrece 100 aventuras naturales diarias para niños y la capacidad de registrar sus hallazgos por foto, sonido, texto y sellos en un libro de registro virtual. Nico & Nor Shadow Play (gratis, solo para iPad) envía a los niños en búsquedas para encontrar sombras geniales y monitorear sus cambios. Nico & Nor Plant Journal (gratis, solo para iPad) se puede usar para monitorear el crecimiento de plantas en el jardín.

Hay algunas funciones cotidianas en teléfonos y tabletas que también se pueden usar para divertirse al aire libre. Los niños pueden tomar fotografías de diferentes formas de hojas, luego trazar los contornos o las venas dibujando directamente en la foto. Pueden transferir lo que han aprendido a lápiz y papel, replicando el contorno y las venas internas. Del mismo modo, los niños pueden tomar fotos de animales y luego usar sus fotos para construir modelos de plastilina en casa. Sabemos que algunos de los mejores pintores de la historia trabajaron a partir de fotografías: Monet, Georgia O’Keefe, incluso Leonardo da Vinci si cuentas la cámara oscura, ¡así que haz que tus hijos tomen una hermosa escena y luego coloca un caballete en tu cocina!

Benjamin Kramer, PhD, is the director of education for Austin PBS.