Facilitando el regreso a las rutinas escolares

¡Se acerca agosto y se acerca también el final de este largo y caluroso verano! Si bien es probable que el calor nos acompañe durante algún tiempo más, los niños pronto saldrán de nuestros hogares y volverán a ingresar a los edificios escolares. ¡Prepárate para hablar con los adultos durante el día! Esto también significa que es un buen momento para recuperar (o comenzar) las rutinas que facilitan la entrada en los horarios de los días de semana.

Además de comprar ropa para el regreso a la escuela y preparar útiles, muchas familias comienzan a ajustar la hora de acostarse para levantarse más temprano en la mañana. Antes de dar ese paso, pregúntate si, además de acostarse más tarde, también has estado permitiendo más tiempo frente a las pantallas. Sin ajustar el tiempo frente a la pantalla, puedes estar pidiendo a los niños que se vayan a dormir cuando sus cerebros todavía están completamente estimulados por la luz, las imágenes y la interactividad de las actividades basadas en la pantalla. Y eso genera miseria para todos: deseas que los niños se vayan a la cama, y los niños no están listos de ningún modo para dormir. Por lo tanto, a medida que comienzas a adelantar la hora de acostarse, instituye también un tiempo sin pantallas antes de acostarse. La investigación nos dice que lo ideal es 90 minutos completos, pero si eso se siente muy duro, comienza con 30 minutos y continúa a partir de ahí.

Las ideas para actividades fuera de la pantalla incluyen lectura, juegos de mesa, rompecabezas, cantos, y tiempo para acurrucarse con una mascota ¡o entre Uds.! La parte más difícil de todo esto puede ser el compromiso que requiere de ti, especialmente al principio, cuando tus hijos probablemente querrán que participes con ellos en este momento de privación de pantallas. ¡Sigue así y resiste la tentación de revisar tus propios medios!

Si su lectura nocturna antes de acostarse ocurre en las pantallas, atenúa la luz de la pantalla para que no tenga toda su fuerza. Apple tiene Night Shift para sus teléfonos y tabletas, y para otros modelos, hay aplicaciones gratuitas que suavizan la luz de la noche. Tu objetivo es tener la menor cantidad de luz posible proveniente de la pantalla, incluso si eso significa que necesitas encender una luz o una lámpara en el techo. En otras palabras, deseas disminuir la luz que entra directamente en los ojos de tu hijo.

Finalmente, siguiendo el ejemplo del programa Work It Out Wombats! de PBS KIDS, involucra a tus hijos en una actividad en la que identifiquen todos los pasos necesarios para prepararse para ir a la cama. Escribe estos pasos en una hoja grande de papel o conviértelos en una canción, y ahora tienes una rutina para la hora de acostarse que ellos han ayudado a crear. No siempre funcionará según lo planeado (¡especialmente en las noches de postres!) pero les estarás dando la propiedad de una parte importante de su día.

Benjamin Kramer, PhD, is the director of education for Austin PBS.