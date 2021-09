Free COVID-19 Testing Site

Round Rock ISD’s COVID-19 testing site will open on September 13. The District, in partnership with Curative, will offer free COVID-19 testing for all community members in the parking lot at the Raymond E. Hartfield Performing Arts Center, located at 5800 McNeil Drive. Testing will be available until further notice on Mondays through Fridays that school operations occur from 8 a.m. to 6 p.m.

No appointment is needed for testing. Individuals will follow the instructions onsite to sign in and take their test. Individuals should receive their results digitally within one to two days.

Individuals over 18 years old can sign their own consent form, while children younger than 18 years old will need parental consent.

Debido a demoras en el equipo, la fecha de apertura del sitio de pruebas COVID-19 del Distrito se ha reprogramado para el 13 de septiembre.

Round Rock ISD ofrecerá pruebas gratuitas del COVID-19 para los miembros de la comunidad, en el estacionamiento del Centro de Artes Escénicas Raymond E. Hartfield, ubicado en 5800 McNeil Drive, Austin, 78729 a partir del 13 de septiembre. Las pruebas estarán disponibles hasta nuevo aviso de lunes a viernes que las operaciones escolares se realicen de 8 a.m. a 6 p.m.

No se necesita cita previa y las pruebas están disponibles para todos los miembros de la comunidad. Se les pide a las familias seguir las instrucciones en el sitio para guiarse por el área y registrarse para obtener una prueba. Las personas deben esperar sus resultados en uno o dos días.

Las personas mayores de 18 años y el personal pueden firmar su propio formulario de consentimiento, mientras que los niños menores de 18 años necesitarán el consentimiento de sus padres.