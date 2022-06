Hablar con los Niños Sobre el Divorcio

P. Mi esposa y yo nos estamos divorciando. Ella no quiere el divorcio y está enojada conmigo. Yo insisto en ello. Tenemos dos hijos, de 6 y 9 años, a quienes amamos. Espero que podamos compartir la custodia de los niños. Quiero que esto sea lo más fácil posible para ellos. ¿Qué sugerencias tiene para que mi esposa y yo hagamos este divorcio menos difícil para los niños?

R. Uno de cada dos matrimonios de hoy en día acabará en divorcio, según la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente. Independientemente de las razones del divorcio, los padres deben hablar y acordar formas de ayudar a los niños uperar la experiencia sin trauma, o con el menor trauma posible. Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo usted y su esposa pueden ayudar a sus hijos a afrontar mejor su divorcio.

Aproximadamente un día antes de que usted y su esposa les cuenten a sus hijos sobre el divorcio, hable con sus maestros para que estén al tanto de la situación y puedan estar preparados para los cambios en el comportamiento de los niños. Es posible que sus hijos también tengan preguntas que querrán que un adulto de confianza, como sus maestros, les responda. Pídale al maestro que no mencione el divorcio a menos que el niño lo mencione primero.

Pídele a su esposa que se lo cuente a los niños con usted presente. Conseguir su cooperación puede no ser fácil, ya que ella no desea separarse. Los expertos coinciden en que contárselo a los niños juntos, les ayuda a manejar mejor el divorcio. Los expertos también coinciden en que no se debe hablar de los defectos del otro con los hijos. El prepararlos para que tomen partido (el tuyo o el de tu esposa) no es bueno para su bienestar. Lo que tampoco les ayuda a superar el divorcio es animándolos a ver a uno de sus padres como “malo.”

Hágales saber a sus hijos que son amados y que pueden amar a ambos padres por igual. Hágales saber que ambos siempre serán sus padres.

Dígales a sus hijos que el divorcio no es culpa de ellos. Los niños suelen creer que han hecho o dejaron de hacer algo que ha conducido a la situación actual. A veces los padres escuchan a los niños preguntar: “¿Qué hice?” Podrían incluso prometer portarse bien para que sus padres permanezcan juntos.

Dele espacio a sus hijos para que se sientan como se sienten. Hágales saber que, sin embargo, sus sentimientos son normales y que trabajarán juntos para superarlos. Hacer que los niños dibujen o lleven un diario pueda ayudar a identificar lo que están experimentando en su interior.

Responda a sus preguntas. Es posible que le pregunten por qué se está divorciando. Tenga preparada una respuesta sincera.

Pase algún tiempo en actividades con sus hijos todos los días si puede. Cuando lo permita y sea posible, almuerce con ellos en la escuela. El tiempo y la atención les dice a sus hijos que los quiere.

Consiga que los niños reciban apoyo emocional a través de la terapia, así como de la familia y los amigos.

Hay muchos libros para niños de distintas edades sobre el tema del divorcio. Puede encontrar algunos para cualquier edad. Los libros incluyen “Dinosaurs Divorce” de Laurene y Marc Brown, “Two Homes” de Claire Masurel y “Divorce Is Not the End of the World” de Zoe y Evan Stern, junto con muchos otros títulos útiles. Dele a sus hijos libros apropiados para leer y luego hablen sobre ellos juntos.

Una vez divorciados, si tienen la custodia compartida, aún deben trabajar juntos en la crianza compartida. Las reglas y rutinas deben ser lo más parecidas posible en ambos hogares. Esto da seguridad a los niños. Evite criticar al otro padre. No intenten superar unos a otros comprando o haciendo cosas para los niños. Ser padre no es una competencia.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, es una psicoterapeuta con sede en Austin.