P. Estoy en una mala situación. Mi marido me grita delante de nuestros hijos (2 y 7 años de edad). Él dice que soy gorda y floja. Dice que me odia. De vez en cuando, me golpea, pero no donde alguien podría ver. Me estoy quedando con él por ahora porque no tengo adónde ir y no tengo dinero. Mi plan es esperar hasta que mi hijo menor empiece la escuela y entonces de alguna manera salirnos. Como ambos niños son pequeños, creo que no los lastimaré si me espero. ¿Qué piensa usted?

R. Usted piensa que el abuso emocional y físico que experimenta tendrá poco efecto en sus hijos porque son jóvenes. Puede estar muy equivocada. Se ha escrito mucho sobre el efecto de la violencia familiar en niños de todas las edades, incluyendo los niños en edad preescolar. También he visto los efectos en mi práctica terapéutica.

Los niños reaccionan de diferentes maneras ante la violencia familiar, incluso culpándose a sí mismos. Los niños pequeños pueden experimentar sentimientos como impotencia, miedo, tristeza, temor, vergüenza, preocupación e ira. A medida que los niños crecen, pueden experimentar ansiedad y depresión. Algunos niños pueden apartarse y no mostrar emoción, o pueden enojarse y desobedecer. Los niños pueden llegar a ser hipervigilantes o hiperactivos. A menudo tienen baja autoestima y pueden tener problemas médicos. Los adolescentes pueden fugarse de su casa o participar en conductas de riesgo. También pueden casarse jóvenes para escapar del medio ambiente. Incluso pueden casarse con una pareja abusiva porque les resulta familiar.

Recuerde que usted y su marido son los modelos a seguir para sus hijos. Con el tiempo, es posible que vea algunos de los comportamientos abusivos de su marido y su conducta sumisa en sus hijos.

Su marido llamándola floja y gorda es abuso psicológico. La intención puede ser hacerla pensar que tiene suerte de tenerlo, porque nadie más la querría. Los golpes físicos podrían empeorar. Quizás sienta auto-culpa y desea disculpar a su marido. Si lo hace, le sugiero que pare esa manera de pensar. Cualquiera que tenga un niño pequeño y pase el día manteniéndolo a salvo se sentirá agotada.

Usted menciona un plan para dejar a su marido en aproximadamente tres años. Sugiero que necesita ayuda profesional mientras tanto y un plan sólido para irse tan pronto como pueda. ¿Entonces qué puede hacer? Aquí hay algunas sugerencias:

No comparta el plan con sus hijos. No deje evidencia de ninguna acción de irse (como en su teléfono o computadora). Hable con una persona de apoyo con la violencia doméstica que le pueda ayudar a identificar sus opciones. La Alianza SAFE aquí en Austin podría sele de gran ayuda. Tienen opciones de teléfono, texto y chat. Hay ayuda para todas las personas que buscan asistencia, con o sin hijos. Hasta que se vaya, encuentre la manera de ganar o juntar su propio dinero y guárdelo en un lugar secreto. Mantenga algunas cosas para usted y los niños en una maleta, por si acaso tuviera que salirse de prisa. Tenga el número de teléfono para un transporte rápido y una idea de dónde irse para estar segura. Haga una lista de las personas en su vida que podrían ayudarla: familiares, amigos, la iglesia y cualquier otra fuente de ayuda. Sólo hable con personas que pueden mantener su situación confidencial.

Su partida puede hacer que su marido acepte y obtenga ayuda. Usted puede o no decidir si desea trabajar para salvar su matrimonio. Puede trabajar en esto con un profesional, cuando y donde esté segura. No tolere el abuso porque cree que debe hacerlo. Hay opciones.

Betty Richardson, PhD, RNC, LPC, LMFT, es una psicoterapeuta situada en Austin.