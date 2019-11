Lidiar con el estrés de los días festivos

P. LCada año me estreso antes y durante las festividades. Me preocupa quién viene a nuestra casa, qué cocinar o cómo llegar a dónde vamos. También me preocupo por comprar y envolver regalos, las finanzas y los problemas familiares en curso. Lo que me concierne más es si mi estrés afectará o no a mis hijos más jóvenes de 17, 15 y 12 años de edad. ¿Qué puedo hacer para controlar mejor mi ansiedad durante los días festivos?

R. Cuando estamos estresados, tendemos a actuar de maneras que afectan negativamente a nuestros hijos, familiares y amigos. Incluso afecta a extraños. Tal vez impacientemente toquemos más la bocina de nuestro auto. Escuchamos menos y reaccionamos negativamente más rápido. Resolvemos menos los problemas. No somos tranquilos y accesibles para los demás. Los niños pueden susurrar unos a otros: “No molesten a mamá (o papá) ahora porque ella (o él) está estresada”. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir nuestros niveles de estrés y hacer que los días festivos sean más agradables o al menos factible para nosotros y nuestras familias y amigos? Aquí hay algunas sugerencias para ayudarle a controlar el estrés:

Duerma y descanse lo suficiente – Planee algunos descansos durante el día y tenga una hora regular para irse a dormir, para que pueda obtener la cantidad de sueño que necesita para funcionar al día siguiente a un nivel máximo. Quedarse despierta hasta tarde para poder realizar más tareas durante los días festivos significa que no funcionará muy bien al día siguiente. Consuma una dieta saludable – Su cuerpo combatirá los resfriados y la gripe y le dará una mejor defensa inmunológica si está comiendo alimentos buenos, que incluye proteínas, frutas y verduras. Reduzca el consumo de alcohol, beba más agua, coma menos sal, azúcar y grasa, y evite una dieta rica en carbohidratos. Comer bien es una manera de ayudar a mantener saludables los microbios intestinales. Se ha descubierto que nuestros microbios intestinales hablan con nuestro cerebro. Planee con anticipación – Intente comer bocadillos saludables antes de ir a una fiesta para minimizar su necesidad de disfrutar demasiado la comida. Con tiempo, haga un plan sobre qué y cuánto comerá y beberá. ¿Podría un sorbo o dos de ponche y un poco de chocolate satisfacer los antojos o la curiosidad? Durante los días festivos, hay muchas oportunidades para planificar con tiempo, incluyendo los viajes. Si viaja durante los días festivos, planificar con mucha anticipación ayuda a reducir los factores de estrés de última hora. Si espera tener gente en su casa durante los días festivos, hornear y congelar galletas o comida por adelantado también ayuda. Establezca la hora y el lugar con tiempo para las celebraciones con la familia y los amigos para que pueda planificar el viaje o prepararse para las visitas en casa. Mantenga sus expectativas realistas – No todo saldrá según lo planeado o como usted quiere que suceda. Dese cuenta de que puede concentrarse en la convivencia y la diversión sin que todo sea perfecto. Pida y acepte ayuda – En su caso, tiene tres hijos que pueden ayudarle. Pedirles a los niños, amigos, familiares y otras personas que le ayuden, proporciona una oportunidad para convivir con ellos. Presupuesto – Realice un presupuesto para los días festivos. Piense en lo que puede pagar. Entérese lo que otros desean como regalos pero que este en su margen de precios. Yo he llevado a personas conmigo para andar y mirar en las tiendas. Cuando escucho algo como “Me encanta eso”. Tomo nota de ello si está en mi margen de precios y vuelvo más tarde para comprarlo. Además de los regalos, la comida es otro elemento de gran presupuesto. Esto se vuelve caro. Pedir ayuda a otros para que traigan un platillo y servir menos opciones puede ayudar. También significa menos sobras. Tómese un tiempo y respire profundamente – Cuando tenga la tentación de arremeter o tener una crisis, solo tómese un tiempo y respire profundamente hasta que esté lista para interactuar con los demás. Puede tomarse un momento para cerrar los ojos y respirar profundamente varias veces al día para mantenerse más relajada. Haga algo para ayudar a alguien que realmente necesita su ayuda – Usted puede pedirles a sus hijos que se arreglen para que vayan a un hogar de ancianos y visitar a una persona que no tiene a nadie que lo visite. Programe esta visita con la administración del hogar antes de llevar a sus hijos. Estoy segura de que puede pensar en muchas otras formas de ayudar a otras personas e involucrar a sus hijos en las buenas acciones de la temporada festiva. Sus hijos también pueden proponer ideas para hacer buenas obras.

También puede intentar algunas de las siguientes actividades cuando desee evitar el estrés o sentirse ansiosa: abrazar más, reír más (incluso por las cosas que hace), escuchar música, caminar, escribir un diario, presionar una pelota antiestrés o hacer afirmaciones positivas. No tiene que hacer todas estas actividades. Elija actividades que crea que le ayudarán.

Betty Richardson, PhD, RNC, LPC, LMFT, es una psicoterapeuta situada en Austin.