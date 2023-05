Los cuatro estilos de crianza

Un padre autoritario y una madre que apoyó a nuestro papá nos criaron a mi hermana y a mí. Mi marido y yo tendemos a ser autoritarios, como mi padre, en la crianza de nuestros hijos. Mi hermana odiaba el estilo de crianza de papá, por lo que es permisiva con sus hijos. Tendemos a decirles a los niños: “Hazlo porque lo digo yo”. Mi hermana dice: “¿Qué te gustaría hacer?” Quizás ninguna de las dos estamos usando el mejor estilo de crianza. ¿Cuáles son los principales estilos de crianza y las ventajas y desventajas de cada uno?

Los cuatro principales estilos de crianza son el autoritario y el permisivo, los que usted ya mencionó, y dos más, el autoritativo y el negligente. Veamos estos estilos.

Estilo de crianza negligente – En este estilo, los padres no son cariñosos ni afectuosos. Tienen pocos límites o ninguno. Los niños criados en este estilo de crianza tienden a tener problemas en la escuela y con sus amistades. Suelen tener depresión, experimentan ansiedad, toman malas decisiones y pueden acabar consumiendo alcohol y drogas o fuera de la ley. Los niños criados por padres negligentes tienden a tener baja autoestima. Estos niños básicamente se crían solos. Si encuentran una buena persona que los guíe, es posible que tengan éxito en la vida.

Estilo de crianza permisivo – A diferencia del estilo negligente, en el que los padres no son cariñosos ni afectuosos, en el estilo permisivo los padres son muy cariñosos y afectuosos. No ponen límites. Dejan que sus hijos se salgan con la suya en todo. Los padres se enfocan en ser amigos del niño en lugar de ser padres. Los niños criados en este estilo de crianza tienen una tendencia a comportarse con derecho a ciertos beneficios o privilegios. Estos niños pueden resistirse a los límites, ya que no están acostumbrados a ellos. Las ventajas incluyen una estrecha relación entre padres e hijos. Los niños también pueden estar más dispuestos a probar cosas nuevas. Pueden ser más independientes.

Estilo de crianza autoritario – Al igual que el padre negligente, este estilo de padres suelen carecer de calidez. Estos padres esperan que los niños no cuestionen sus órdenes y los castigan si lo hacen. Las ventajas de este estilo son que inculca el respeto a la autoridad, una sólida ética del trabajo, el sentido del deber y la disciplina. Las desventajas de este estilo incluyen no preparar a los niños con habilidades para relacionarse o para enfrentarse a lo inesperado.

Estilo de crianza autoritativo – Los padres establecen límites cariñosamente, aunque les transmiten a los niños que ellos son los padres y tienen límites firmes. Estos padres resuelven los problemas con sus hijos y mantiene un estilo de comunicación abierto. El comportamiento tiene consecuencias naturales. Los niños criados en este estilo tienden a desarrollar fuertes habilidades emocionales y sociales, y se convierten en miembros responsables de la sociedad. Los padres autoritativos tienden a criar hijos socialmente hábiles, independientes, autosuficientes, felices, exitosos y capaces. Si desea acercarse más a un estilo autoritativo, le sugerimos que escuche a su hijo o hijos, establezca reglas y explique por qué existen, y aplique las reglas consistentemente proporcionando consecuencias que sean justas.

Como padre, no tiene que seguir constantemente uno de estos cuatro estilos. Puede cambiar de estilo según la situación. En un problema de seguridad, puede ser más autoritario, mientras que cuando uno de sus hijos está enfermo, puede ser más permisivo.

