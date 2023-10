Los héroes vienen en muchas formas

Me encanta la noche de Halloween, cuando me siento en el porche delantero, siento un escalofrío en el aire (ojalá) y veo cómo nuestro vecindario se llena con los visitantes. Cada Halloween llega un momento en el que las multitudes crecen tanto que se apoderan de las calles y me siento como si estuviera en una versión infantil del vídeo de Thriller.

Cuando se trata de disfraces, siempre hay una amplia representación de las tres grandes franquicias de medios: Disney, Marvel y DC Comics. Al mirar las líneas de Spidermans, Princesas y Batmans, me complace ver cuán tolerantes son los niños con sus “gemelos”. En Halloween, cualquiera que quiera ser Ariel podrá ser Ariel, e incluso los hermanos pueden desempeñar el mismo papel. Me alegran especialmente los niños que realmente se convierten en sus héroes de la noche: Hulk, que gruñe: “Truco o trato”, Superman que se flexiona antes de extender la mano y la princesa que baila hacia la puerta.

Algunos padres de familia intentan extender esta magia de superhéroe a otras facetas de la vida de los niños, para decir, por ejemplo, que Supergirl llegó a ser superfuerte porque come verduras, o que Batman necesita irse a la cama porque necesita estar bien descansado para cuando la batiseñal suba en el cielo. Estoy totalmente a favor del enfoque de “lo que funcione” para estos desafíos diarios, especialmente cuando un niño se identifica fuertemente con un personaje. Tanto los padres como los niños pueden divertirse pensando en las razones por las que la Princesa Shuri necesita absolutamente lavarse detrás de las orejas, o Iron Man requiere dientes bien cepillados.

El programa de PBS KIDS Xavier Riddle y el Museo Secreto presenta a los niños otro tipo de héroe, individuos reales que han ayudado a cambiar el curso de la historia humana. Basado en la serie de biografías para niños “Yo Soy…” de Brad Meltzer, el programa informa a los niños sobre seres humanos extraordinarios y utiliza sus verdaderas historias para mostrarles que ellos también pueden ser extraordinarios en el aquí y ahora. Por extensión, los niños también pueden pensar en los héroes cotidianos de sus vidas. ¿Quién es súper útil? ¿Quién puede hacer súper cenas? ¿Quién es un súper abrazador? (Felicitaciones si tú eres los tres).

La próxima vez que tu hijo esté haciendo algo completamente increíble, saca tu teléfono y toma una foto de él en el acto. Luego, usando la función de dibujo de su teléfono, agrega una máscara y una capa, y muéstrale a tu hijo que tiene súper habilidades todo el tiempo. Luego, tómate una selfie y haz que tu hijo te convierta en el superhéroe que ambos saben que eres.

Benjamin Kramer, PhD, is the director of education for Austin PBS.