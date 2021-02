Los Terribles Dos Años y Las Etapas del Desarrollo

P¿Es bueno que los niños ganen en los juegos todo el tiempo? Mi esposo deja que nuestro hijo Neil (hijo único) de 10 años gane todos los juegos que juegan juntos. Me pregunto si todos los padres dejan que sus hijos ganen todo el tiempo o no. ¿Nunca perder afecta si un niño aprende a ser un buen jugador competitivo? Me gustaría que Neil aceptara ya sea perder o ganar, de una manera tranquila.

R Usted preguntó si todos los padres dejan que sus hijos ganen en los juegos. Los padres tienden a caer en uno de tres grupos: padres que dejan que su hijo gane todo el tiempo; padres que creen que una victoria debe ser ganada; y los padres que tienden a no dejar que su hijo gane, a menos que noten que el niño se desanima por perder tan a menudo.

Se preguntaba qué efecto podría tener en su hijo el ganar todo el tiempo. Por supuesto, no todos los niños responden de la misma manera. A algunos les podría importar menos si ganan, mientras que otros serán más competitivos y estarán más enfocados en ganar. Los padres pueden aumentar o bajar el nivel de competitividad con lo que dicen antes de un partido. Por ejemplo, puede establecer el tono diciendo: “Vamos a divertirnos jugando, sin importar si ganamos o perdemos,” o “Tal vez este sea el día en que ganes a lo grande. ¡Sigue intentándolo!”

Luego está la cuestión del impacto en el niño cuando gana constantemente porque el padre le permite ganar. No podemos predecir lo que pensarán los niños, pero es posible que un niño empiece a pensar, “Soy más inteligente que papá” o “Soy tan bueno en los juegos que por eso los demás no ganan cuando juegan conmigo. Soy mejor que ellos.” Otra posible reacción podría ser: “Ya soy tan bueno, no tengo que hacer más para mejorar.”

Ahora bien, ¿qué sucede cuando Neil, o cualquier niño que gana todo el tiempo, va a jugar a la casa de otro niño? Imagine que el otro niño gana en un juego que estén jugando los dos. Neil puede pensar: “Pero ¿cómo sucedió esto si él no es tan bueno como yo? Debe haber hecho trampa.” En ese momento, vemos que no se le ha enseñado ni ha aprendido a tener un buen comportamiento competitivo.

En mi opinión, es importante aprender desde niños que tanto uno como su equipo no siempre van a ganar. En ocasiones, los niños se enfrentarán a competidores que han practicado más tiempo, son más fuertes o terminan con el tiempo o la suerte de su lado.

Los padres son modelos para seguir en el comportamiento competitivo de sus hijos. Esto incluye tanto a usted como a su esposo. Si ustedes tres juegan un juego juntos, ya sea usted, su esposo o ambos perderán parte del tiempo. Prepárese con una expresión aceptable como “felicidades por ganar” o “felicidades por un juego bien jugado.” Ya sea que Neil gane o pierda, puede mencionar algo que hizo bien que quiera destacar, como el concentrarse bien, crear estrategias o hacer un gran movimiento.

Una de las mejores madres que conozco compartió que ella y su esposo comenzaron a jugar juegos de mesa con sus dos hijos a una edad temprana. Ella dijo: “Nunca dejamos que los niños ganen automáticamente. Si ganaron, entonces fue excelente. Siempre terminamos diciendo “buen juego” sin importar quién ganara. Si no ganaron, decíamos: ‘Tal vez la próxima vez’.”

Además de modelar un buen comportamiento competitivo en casa, también puede modelarlo en las actividades de Neil fuera del hogar. Encuentre entrenadores para él que modelen el comportamiento que quiere que Neil muestre. Destaque la importancia de trabajar duro para mejorar si quiere sobresalir y ganar.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, is an Austin-based psychotherapist.