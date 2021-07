P. Tenemos dos niños pequeños, uno de 3 y otro de 5 años. Mi esposa y yo queremos educarlos para que sean respetuosos. Hemos observado a niños irrespetuosos corriendo en los restaurantes, pateando los asientos delante de ellos en los aviones e incluso insultando a sus padres. Parece que los niños de hoy son menos considerados que los de generaciones pasadas. ¿Qué sugerencias puede ofrecer para criar a niños respetuosos?

R. Usted dice que parece que los niños hoy en día son más irrespetuosos que en el pasado. Aunque si veo algunas familias que crían a sus hijos a ser educados, igual veo comportamientos irrespetuosos no solo en los niños, sino también en los adultos. Algunos pediatras reportan haber visto un comportamiento más grosero entre los miembros de la familia. Las personas que escriben sobre la falta de respeto señalan que parte del problema es que nuestros hijos son elogiados por pequeños esfuerzos. Los niños ven que pueden salirse con la suya en muchas cosas, incluyendo en el comportamiento irrespetuoso.

En un ensayo, “Advanced in Years,” Frank Bures describe el trabajo de David Lancy, antropólogo y autor de Raising Children: Surprising Insights From Other Cultures. Lancy explica que, como nación, nos enfocamos en nuestros niños y los consideramos los miembros más valiosos de la sociedad. A diferencia de lo que ocurre en gran parte del mundo, donde los ancianos son los miembros más valorados. Los niños en una sociedad enfocada en las personas mayores aprenden a ganarse su importancia ayudando a sus mayores y a la comunidad. En nuestra sociedad, parece que a los niños no se les enseña este nivel de respeto.

Independientemente de las razones por las que tal vez nos hemos vuelto más irrespetuosos como sociedad, usted pidió consejo sobre cómo criar niños respetuosos. Aquí hay algunas sugerencias:

Cuando su hijo exige que se le dé algo, modifique la manera como lo pide con una voz tranquila. Si su hijo dice: “Quiero una galleta ahora,” un padre puede sugerir: “¿Podrías darme una galleta, por favor?”

Modele lo que quiere ver de su hijo. Utilice “por favor” y “gracias” con su hijo. Hable con respeto de los demás y evite hablar negativamente de alguien en persona o en las redes sociales.

Busque el motivo que hay detrás de las palabras irrespetuosas de su hijo como “te odio” o “eres un mal padre o madre.” La mayoría de las veces expresa enojo por otra cosa. Ayude a su hijo a aprender a reconocer su enojo para que pueda decir “estoy enojado” en lugar de insultar o decir algo hiriente que realmente no quiere decir.

Enseñe a sus hijos a sentir empatía por los demás. Hable sobre cómo sería estar en el lugar de otra persona, especialmente de alguien a quien se le acosa, se le insulta, se elige último en los equipos o se le excluye de los grupos.

Establezca reglas familiares que fomenten el respeto. Una regla podría ser guardar los teléfonos celulares y otros dispositivos sociales a la hora de comer.

Quite los privilegios cuando le dice a su hijo que deje de hacer algo y no lo haga.

Enseñe a sus hijos a tratar a los demás como quieren ser tratados.

Lleve a sus hijos a lugares donde interactúen con personas respetuosas y puedan serlo a su vez.

Escuche a sus hijos y respete sus decisiones. Esto les enseña a hacer lo mismo cuando interactúan con los demás.

Anímalos a participar en conversaciones utilizando el mantra: “Si no dices algo amable, no lo digas.”

Hay que felicitarlo por querer criar a sus hijos para ser respetuosos. Si más y más padres hicieran esto, veríamos un comportamiento más respetuoso por todo el país.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, is an Austin-based psychotherapist.