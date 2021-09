Nunca Sacuda a un Bebé

P. Mi esposo Jack y yo somos padres jóvenes. Tenemos una niña de dos meses, Misha. Jack y yo estamos bajo mucho estrés financiero y de otro tipo. No dormimos lo suficiente. Misha llora mucho por la noche. Anoche Jack me dijo que quería sacudir a Misha para que dejara de llorar. Yo la aparté de él. Recuerdo vagamente haber oído que no se debe sacudir a un bebé. ¿Puede aconsejarnos sobre cómo conseguir que un bebé deje de llorar?

R. Joven madre, usted salvó a su bebé de una posible muerte o daño neurológico severo al evitar que su esposo la sacudiera. Un amigo que ha trabajado en Servicios de Protección Infantil durante más de 30 años trata con familias en las que un bebé murió o sufrió daños neurológicos por sacudirse, lo que se conoce como síndrome del bebé sacudido.

Los bebés tienen cabezas proporcionalmente grandes para sus cuerpos y tienen los músculos de los hombros muy débiles. Por eso, cuando se sacude a un bebé, el cerebro se golpea en la cabeza, lo que puede causar daños graves, como sangrado en el cerebro, lesiones en las ramas de las células nerviosas y hemorragia retiniana. Las sacudidas también pueden provocar fracturas de huesos. El bebé puede morir o sufrir daños neurológicos de por vida que pueden resultar en parálisis cerebral, pérdida de audición y vista, parálisis y convulsiones. También salvó a su esposo de cargos legales. La persona que sacude a un bebé es acusada de agresión a un niño o de homicidio de un niño si el niño muere.

Cuando quiere que deje de llorar, primero verifique que no tenga hambre y que su pañal esté seco. Intente recordar cuando comenzó para tratar de determinar la causa del llanto. Tal vez el hecho de que demasiadas personas cargaron y lo perturbaron hasta el punto de no dormir lo suficiente sea lo que haya sobre estimulado al bebé. El bebé podría tener dolores por gases, o el llanto por la noche podría ser sin motivo alguno. Los bebés pueden llegar a llorar hasta cinco horas por la tarde o por la noche durante su segundo y tercer mes y dejan de hacerlo lentamente alrededor del cuarto o quinto mes.

Por lo tanto, durante un par de meses, hay que aprender formas de lidiar con el llanto. Algunos expertos sugieren contar o decir el alfabeto. A veces es mejor poner al bebé en un lugar seguro, como su cuna, y dejar que llore mientras usted se va a una habitación donde puede intentar calmarse con respiraciones profundas y pedir ayuda. Pídale a un familiar o amigo que se encargue de consolar a su hijo. También puede llamar a la línea directa de Childhelp al 1-800-422-4453 y hablar con un consejero. Recuerde que ningún bebé ha muerto por llorar solo. Al final dejará de hacerlo.

También puede intentar estas acciones para calmar a su hijo:

Poner música suave o cántele al bebé. Mecer al niño suavemente. Dele un baño al bebé en agua tibia. Pase la aspiradora. Llévelo a dar un paseo en el coche o en la carriola. Coloque a su bebé desnudo sobre su pecho desnudo y frótele la espalda.

Por favor, busque toda la ayuda que necesite para que usted y su esposo nunca sacudan a al bebé. Encuentre algunas formas de controlar su estrés, ya que incluso los bebés se ven afectados por el estrés de los padres.

Estimados lectores, si conocen a alguien con un nuevo bebé, pregúntele si puede ayudarlo para que pueda descansar. Si dice que no, envíele una comida. Todos los padres primerizos se cansan mucho sin la ayuda suficiente.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, is an Austin-based psychotherapist.