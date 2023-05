Pantallas en autos

Mayo es un mes ocupado: varios días festivos, eventos de fin de año escolar, ligas deportivas en plena marcha y no olvidemos el Día sin Calcetines (8 de mayo). Es probable que todas estas ocasiones sumen un tiempo de viaje significativo, y que habrá tiempo de pantalla en los automóviles para muchos niños.

Hace algunos años, escuché que esta generación de jóvenes se llamaba “la generación de pasar para atrás”, lo que implica que los adultos devolvemos nuestros dispositivos cuando queremos mantenerlos ocupados durante los viajes en automóvil. Creo que es aún más probable en estos días que muchos niños lleven sus propios dispositivos, por lo que no es necesario pasar. Los dispositivos pueden traer paz y buen humor en un viaje por carretera, especialmente si es largo. Cada niño puede elegir su propio medio y los adultos obtienen sus propios canales por adelantado, o incluso la oportunidad de tener una conversación larga sin interrupciones. Y, sin embargo, todavía me gustaría abogar por un poco de ruido.

Para una fiesta de cumpleaños, llevamos a mi hija y un grupo de sus amigas en nuestra minivan a dar un paseo. Antes de que saliéramos del camino de entrada, los teléfonos estaban en las manos y las chicas se enviaban mensajes de texto mientras estaban apretujadas hombro con hombro. Mi esposa dijo: “ok, no vamos a hacer esto, pasenme todos sus teléfonos para este viaje”. Obligaron y en un minuto, la canción había estallado, luego la charla feliz nos llevó por la carretera. Hicimos lo mismo en el viaje de regreso, y saboreamos el momento en que la interacción dio paso a la fatiga feliz. Lo logramos, ¡de hecho desgastamos un minivan lleno de fiesteras de cumpleaños!

Esto fue un recordatorio para mí de que, a pesar de lo atractivos que son los dispositivos, los niños pueden pasar rápidamente a participar en la vida real con las personas literalmente más cercanas a ellos. Los dispositivos pueden ayudar a este compromiso: Uds. pueden buscar chistes tontos e iniciadores de conversación, pueden jugar juegos de trivia en línea o pedirles ayuda a los niños para trazar su ruta o encontrar puntos de parada adecuados.

Es cierto que a veces seguimos recurriendo a los dispositivos para ayudar a suavizar el viaje. En otras palabras, si aún calificamos como padres de “pasar hacia atrás”, también tratamos de equilibrarlo con algunos momentos de “pasar hacia adelante.”

Benjamin Kramer, PhD, is the director of education for Austin PBS.