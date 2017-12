P. Soy padre soltero con un trabajo de tiempo complete. Vivo con mi madre, quién cuida a mis hijos (de 6 y 9 años de edad) cuando están fuera de la escuela. Ella dice que cuando estoy en casa, hago las cosas más estresantes para ella y los niños. Admito que he tenido muchas dificultades recientemente, y me enojo fácilmente. Mi madre me ha pedido que cómo propósito de Año Nuevo, me mantenga calmado cuando estoy en casa. ¿Qué puedo hacer con la ira que siento?

R. Pregúntese: ¿De dónde puede venir esta ira? ¿Pudiera ser Trastorno de Estrés Postraumático por las situaciones difíciles que menciona? ¿Tiene quizás síntomas de un trastorno del estado de ánimo, un desequilibrio hormonal, un problema médico o agotamiento? O simplemente se deshace de la ira acumulada del trabajo hacia las únicas personas seguras para descargarla. En cualquier caso, sería bueno que viera a un médico y obtenga un chequeo, luego ver a un profesional de salud mental para trabajar sobre la mejor manera de lidiar con la ira.

Yusted comenta que su madre le dice que está creando un ambiente estresante. Estoy segura de que estará de acuerdo que el estrés no es bueno para usted o su familia. El estrés juega un papel en el desarrollo de problemas de salud. Para adultos como su madre, el estrés puede contribuir a problemas médicos, como ataques cardíacos y derrames cerebrales. Los niños que están bajo estrés pueden tener problemas de comportamiento y aprendizaje en la escuela.

Entonces, cuando usted se sienta listo para gritar y reaccione con ira, ¿qué puede hacer? Aquí hay algunas sugerencias:

Deténgase y respire profundo cuatro o cinco veces. Se ha demostrado que la respiración profunda reduce la ansiedad y produce relajación. Piense: “Estoy dejando ir mi ira. Estoy respirando paz, y exhalando paz.” Hágales saber a los niños que su objetivo es una familia pacífica. Pídales a sus hijos que lo ayuden con este objetivo y solicite su opinión sobre cómo pueden ayudarlo. No acuse a otros en la familia, pero piense en posibles soluciones a situaciones, como cuando los niños no cooperarán. ¿Ayudaría tener un concurso como, “Vamos a ver quién puede ser el primero en comenzar la tarea, terminar la tarea o meterse en la cama?” Cuando no esté listo para lidiar con una situación, porque no dice: “Vamos todos a tomar una pausa o un descanso. Vamos a parar y relajarnos durante cinco o 10 minutos.” Establezca algunas reglas familiares que sean positivas y amables. Pídales a los niños y a su madre que contribuyan. Recompense el buen comportamiento con palabras positivas y abrazos. Establezca límites, tales como, “La hora de leerles un cuento es de dos historias, después deben irse a dormir.” Si el límite es dos, no ceda y lea tres historias. Los niños casi siempre ponen a prueba sus límites para ver hasta dónde pueden llegar. Recuérdeles a sus hijos lo que viene, como por ejemplo “Son las 7:30, en 15 minutos, tendrán que cepillarse los dientes. La hora de acostarse es en 30 minutos. Tenga en cuenta que los niños y otras personas comentarán errores, así que ayúdelos a aprender de esos errores. Pregúntele a su hijo: “¿Qué podrías hacer de manera diferente la próxima vez?” Mantenga la calma cuando un niño cometa un error. Recuerde que usted es el maestro y el modelo a seguir de sus hijos. Es probable que vea a sus hijos estando tranquilos o creando problemas, dependiendo de lo que vean que hace usted.

Si acepta el desafío del propósito de Año Nuevo, creo que encontrará que le va a gusta más su vida en el hogar. Y tome en cuenta que usted no es el único padre que necesita enfocarse en crear un ambiente pacífica en casa. Veo este problema en mis propios clientes, y me parece un desafío incluso para mí misma.

by Betty Richardson, PhD, RNC, LPC, LMFT, es una psicoterapeuta situada en Austin.