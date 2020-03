P. Mi estudiante de primer grado, Tony, es un chico pequeño que siempre anda cabizbajo. Cuando se le pide que haga algo, dice que no sabe cómo hacerlo o que no puede. Recientemente me dijo que él era “un inútil”. Su madre no parece tan interesada o involucrada como otros padres. Paso más tiempo con Tony y lo animo a que intente nuevas tareas y le digo lo bien que lo está haciendo. ¿Cuáles serían algunas buenas afirmaciones positivas para darle a un niño de seis años? ¿Alguna otra sugerencia?

R. Cada maestro, administrador o miembro del personal escolar se ha encontrado con niños como Tony. A veces a estos niños se les ha dicho por los adultos, que no pertenecen a la escuela, que son “estúpidos” o incapaces de hacer las cosas bien. Otras veces, los niños con baja autoestima han sido ignorados o simplemente no tienen un guardián paciente dispuesto a ayudarlos o decirles que están haciendo un buen trabajo. Las afirmaciones positivas pueden ser una herramienta para ayudar a un niño a ser su propio superhéroe.

Mi afirmación favorita para los niños es: “Hay un superhéroe dentro de mí. ¡Soy un superhéroe!” Aquí hay otras afirmaciones positivas para los niños:

Soy adorable.

Puedo hacer cosas difíciles.

Tengo grandes ideas.

Tengo talentos especiales esperando ser descubiertos.

Soy una buena persona.

Puedo ser un buen oyente y aprender de los demás.

Puedo hacer amigos y ser un buen amigo.

Creo en mí mismo.

Puedo entender casi cualquier cosa que otros niños entienden si escucho y pido ayuda.

Está bien que cometa errores y aprender de ellos.

Aquí hay algunas ideas adicionales que puede considerar para su clase. Los padres también pueden adaptar estos para usar en casa. Recuerde, incluso los superhéroes necesitan un equipo de apoyo:

Crear Calma: Guíe a los estudiantes, incluyendo a Tony, en un ejercicio corto y en grupo que comienza con respiraciones, luego se relajan y finalmente terminan abrazándose a sí mismos (brazos cruzados y abrazándose los hombros). Luego, pueden darse una palmadita en la espalda. Trabajo en Grupo: Coordine con un profesional de salud mental para invitar a los niños con problemas de autoestima como Tony, para crear un club en el que trabajen juntos para aumentar su confianza y hacer amigos. Esto debería coordinarse con los administradores y los padres. Estar al Servicio: Coordinar proyectos de servicio en la escuela. A veces, organizaciones o servicios externos están interesados en trabajar con grupos de niños. Ayudar a los demás les da a los niños un sentido de propósito y confianza en sí mismos. Encuentre un Amigo: Forme parejas de un estudiante más joven como Tony con un estudiante mayor que pueda brindarle ayuda adicional con la escuela o socializar a la hora del almuerzo una o dos veces por semana. ¿Otra opción? Trabaje con la madre de Tony para inscribirlo en la organización Big Brothers Big Sisters (BBBS). Organizaciones como BBBS pueden encontrar un mentor para Tony que pueda estar ahí para él. BBBS proporciona servicios a niños de 6 a 18 años de edad. Tome Nota: Tenga a la mano un paquete de notas adhesivas y coloque en silencio una en los escritorios de varios niños, incluyendo el de Tony. Escriba un comentario alentador en la nota adhesiva como “Tu dibujo fue muy creativo. ¡Me encantan los colores que usaste!” Comienzo: Antes de darles a los estudiantes un trabajo nuevo o más difícil, deles un ejercicio que puedan completar fácilmente para facilitarles en tareas más complicadas. Los niños quieren sentirse capaces y seguros al acercarse a nuevas áreas de aprendizaje.

Los maestros tienen un trabajo importante en la vida de las familias. Gracias por todo su trabajo con Tony y todos sus estudiantes.

Betty Richardson, PhD, RN, CS, LPC, LMFT, es una psicoterapeute situada en Austin.