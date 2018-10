P.Nuestro hijo tiene 3 años de edad y es hijo único. Últimamente, mi esposo ha estado hablando mucho sobre tener otro bebé. Sé que sus padres lo presionan a él, porque nuestro hijo es el único nieto. Mi suegra ha dejado claro que le encantaría comprar ropa linda de niña para una nieta. Pero mi último embarazo fue difícil. Tuve que quedarme en cama las últimas semanas. Mi hijo nació prematuro y pasó un mes en la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos. Además, no sé cómo podemos costear otro niño. Tengo trabajo ahora, pero si este embarazo también es difícil, es posible que tenga que dejar de trabajar. ¿Cómo puedo lidiar mejor con mi esposo y su familia?piensa usted?

R. Usted tiene motivos fuertes para no querer otro niño ahora y quizás tampoco en el futuro, aunque eso podría cambiar, con el tiempo. Una de las cosas más importantes que puede hacer ahora es conservar la buena relación matrimonial que tienen, consiguiendo que su esposo hable sobre por qué quiere tener más hijos y luego usted exponer sus pensamientos sobre por qué no quiere tener más hijos. Es importante que se escuchen el uno al otro sin interrumpir. Puede que usted no esté de acuerdo con él, pero no lo interrumpa.

Tal vez él cree que los hijos son más felices o están mejor adaptados cuando tienen hermanos. Si este es el caso, usted puede hacer el propósito de buscar y leer artículos sobre hijos únicos o buscar padres de hijos únicos para obtener sus opiniones. Usted encontrará que los investigadores y los padres que tienen sólo un hijo, tienen testimonios convincentes de que los hijos únicos también pueden terminar estando bien. Después de que su esposo hable acerca de por qué quiere otro hijo, puede presentar sus motivos por los cuales usted no quiere. Piense en tener más de un argumento de que hablar para resolver este problema en tan poco tiempo. No se trata de que él gane o usted gane, sino de llegar a un acuerdo como pareja. Escuchándose mutuamente y mostrando compasión y respeto.

Considerando sus razones para no querer otro niño, aquí están algunas ideas para usted:

Prepare una carpeta que deje en claro cuánto les ha costado traer a su hijo al mundo en atención prenatal, parto, cuidados intensivos y pediatría. Describa cuánto el seguro actual cubrirá el costo de tener otro bebé. Explique cualquier deuda que aún tienen del parto de su primer bebé. Presente información sobre cómo dejar su trabajo afectará su presupuesto. Comparta lo difícil que fue para usted durante su embarazo. Considere proponer que ambos pasen un año sin tomar una decisión. Esto le dará un descanso de las presiones que la familia le está imponiendo.

Con el tiempo, usted puede o no decidir tener un segundo hijo. Su esposo puede encontrar una solución al costo de tener otro bebé. Quizás consiga un trabajo con un mejor seguro. Tal vez usted hablará con amigas o leerá que cada embarazo es diferente, y los embarazos posteriores suelen ser más fáciles. O tal vez usted y su esposo decidan juntos dejar que su hijo sea hijo único. Esta es su decisión como pareja y no tiene nada que ver con lo que los padres u otras personas puedan sugerir.

Mis padres decidieron tener sólo una hija. Así es, soy hija única. De vez en cuando, vero a algunos de mis amigos pasándola bien con sus hermanos y me pregunto si me estoy perdiendo de algo divertido. Pero la mayoría de las veces, estoy bien siendo hija única.

Más importante que si tiene otro hijo o no, es cómo maneja la pregunta.

Betty Richardson, PhD, RNC, LPC, LMFT, es una psicoterapeuta situada en Austin.