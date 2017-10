¿Qué Puedo Esperar Como Cuidador de un Familiar?

P. Mi marido y yo recientemente recibimos en nuestra casa a los hijos de mi primo cuando él y su ex esposa ya no podían cuidar de ellos. Se han instalado, pero ¿hay algún reto futuro que debamos estar a la expectativa?

R. Hay un conjunto de desafíos que la mayoría de los cuidadores de niños de tiempo completo, que no son familiares, se enfrentarán. Los cuales mencionaré más tarde, pero primero quiero mencionar algunos posibles desafíos exclusivos a su situación.

Los padres de nacimiento pueden ser comodines cuando se trata de niños criados por parientes. Pueden actuar de maneras que van desde útiles y agradables hasta completamente no cooperativas (como negarse a firmar algo, ser imposible de localizar o pedir dinero). Pueden cambiar frecuentemente de buena conducta a mala y viceversa. Por lo general, es mejor mantenerse tranquilo y sin compromiso. Si dicen algo que no le gusta o no está de acuerdo, una frase útil es: “Déjame pensar en eso. Podemos hablar más tarde”. La esperanza es que el padre biológico cambie su postura mientras tanto.

Nunca amenace con devolver a los niños si los padres biológicos no cooperan. Incluso una amenaza que usted no considera seria, estropea la estabilidad que ha prometido. Los niños podrían oír su amenaza, pero aunque no lo oyeran, son buenos para leer las señales.

Aun los niños mejor portados llegan a decir, “Te odio”, que es la manera de hablar de un niño para decir “No me gustan tus estúpidas reglas”. Estos niños también pudieran llegar a decir: “No eres mi madre. No me puedes decir que hacer.” Nuevamente, su mejor respuesta es mantener la calma. A veces yo intento esto: “Vamos a cambiar de lugar. Yo soy tú y tú eres yo. Dame dos buenas razones por las que tengo que hacer lo que me has pedido.”

Tenga en cuenta que incluso en las mejores circunstancias en un hogar, los niños pueden sentir emociones de las que necesitan ayuda, tales como sentirse abandonado, solitario, indigno o enojado. Haga todo lo posible para que los niños sepan que las emociones que están sintiendo son válidas y pregúnteles en qué les puede ayudar. A menudo, los niños tienen buenas ideas sobre que les pudiera ayudar. Usted podría considerar varias terapias con un profesional en salud mental.

Otro desafío que enfrentarán es tener documentos que muestre su derecho a tomar decisiones de atención médica o para poder recibir información de médicos, escuelas y otras entidades. Usted debe buscar consejo legal para determinar si debe solicitar la tutela o llenar formularios para ser padres con custodia. Mantenga las copias a mano en caso de que uno de los niños necesite atención de emergencia. Tenga en cuenta que el Servicio de Referencia legal de la Asociación de Abogados de Austin, en inglés “Austin Bar Association’s Lawyer Referral Service”, puede referirlo a un abogado experimentado.

La Academia Americana de Pediatría, conocida en inglés como “The American Academy of Pediatrics (AAP)”, publicó una declaración de política este año titulado “Necesidades del cuidador de un familiar y la práctica pediátrica”, el título en inglés “Needs of Kinship Care Families and Pediatric Practice”. El ensayo indica que a comparación a años anteriores, hoy en día más niños están viviendo con parientes; hay cada vez más pruebas de que los niños están mejor con la familia extendida que con los padres de crianza no relacionados; el riesgo de problemas de comportamiento por salud es mayor en los niños que no viven con los padres biológicos; y los pediatras deben prestar mayor atención a los niños con arreglos de tutela.

La AAP también dice que los pediatras deben proporcionar a los cuidadores de familias de tiempo completo, información sobre los recursos que necesitarán: servicios legales comunitarios y programas de navegación como ChildWelfare.gov que les ayuden a identificar y accede a los servicios. Algunas familias necesitan recursos para aprender habilidades de la crianza de los hijos o cuidado de sí mismo. La AAP dice que estos niños necesitan visitas de seguimiento más frecuentes y una evaluación más profunda, porque tienen muchas de las mismas necesidades que otros niños que son adoptados.

Usted es inteligente para anticipar los desafíos y tener un plan para lidiar con ellos. Y debe ser elogiado por proveer una ambiente seguro y cariñoso a estos niños necesitados.

Betty Ricardson, PhD, RNC, LPC, LMFT, es una psicterapeuta situada en Austin.