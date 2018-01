Uno de los errores más frecuentes que he encontrado en la relación de pareja es responsabilizar al cónyuge de la felicidad propia. Primero, porque estas delegando algo que solo te pertenece a ti, que es el derecho a decidir (bajo cualquier circunstancia) ser feliz. Segundo, responsabilizar a tu pareja de tu felicidad es una manera segura de apagar la pasión. Cuando el “querer” se convierte en “deber” entonces ya se convierte en responsabilidad. Tu felicidad solo depende de ti, de como ves la vida y de las decisiones que tomas. Tu pareja solo forma parte de tus decisiones. ¡Piensa positivo!

Your partner is not responsible

One of the most frequent mistakes I’ve encountered in couples’ relationships is holding your spouse responsible for your own happiness. First, you are delegating away something that only belongs to you, which is the right to decide (under any circumstance) to be happy. Second, holding your partner responsible for your happiness is a sure way to quench the passion. When the “want” becomes “duty” then it turns into responsibility. Your happiness depends on you only: how you see life and the decisions you make. Your partner is just part of your decisions. Think positive!