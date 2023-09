Usos de pantalla – activo vs. pasivo

Este mes, comenzamos con una pregunta de una madre: “Estaba pensando que estaba haciendo lo correcto al tratar de reducir el tiempo de video y llevar a mi hijo a contenido más interactivo como juegos y práctica de habilidades académicas. Sin embargo, noté que mi hijo no parece estar completamente involucrado en lo que está haciendo; en cambio, parece estar simplemente tocando la pantalla. ¿Sigue siendo esto mejor que tenerlo viendo videos?”

Esto nos trae a una de las facetas más complicadas del uso de la pantalla: cómo determinar el nivel de participación de un niño y si todavía se encuentra en la zona de un juego saludable. Cuando un niño participa en un juego físico, puede ver y escuchar el movimiento y la interacción, no tanto con las pantallas. Sabemos que interactuar con las pantallas puede ser productivo y divertido. Entonces, ¿cómo puedes saber cuándo se ha cruzado a otra cosa?

Primero, puedes pedirle a tu hijo que narre el juego mientras juega. Esa es una excelente manera de saber si el niño realmente sabe cómo jugar con éxito o simplemente está haciendo clic sin un sentido de dirección. Si solo busca hacer clic y no tiene sentido para ti, podría ser que el juego sea demasiado difícil para el niño o simplemente no sea atractivo. En cualquier caso, es posible que desee probar un poco de entrenamiento para ver si el niño puede involucrarse con un poco de apoyo, pero no insistiría en el asunto si el juego no parece coincidir.

A veces, el juego requiere volver a niveles más fáciles para volver a las cosas más desafiantes. Puede parecer que el niño simplemente hace clic sin propósito, cuando en realidad está haciendo algo que ya sabe y en lo que es bueno. Aquí, puedes ver un clic rápido pero con un propósito y un progreso evidente. A veces, en estos niveles más fáciles, puedes ver un juego exitoso, pero aún así, tu hijo parece desconectado, como si estuviera en piloto automático. Esta puede ser una zona de comodidad placentera para tu hijo, pero no es muy estimulante. Esos momentos requieren un cambio: un descanso, pasar a un nivel superior o concluir que este juego es demasiado fácil y debe retirarse.

Una de las mejores formas de garantizar la participación es encontrar actividades en la pantalla que animen al usuario a hacer algo nuevo. El modo creativo de Minecraft es una forma increíble de construir mundos enteros. Hay aplicaciones para las artes: dibujar, pintar, hacer música y similares. Y los juegos de codificación, como PBS KIDS ScratchJr, permiten a los niños animar sus propias aventuras mientras aprenden los rudimentos de la lógica de codificación en el proceso.

Para la mayoría de los humanos (no solo los niños), siempre hay una tendencia a pasar de una participación total en las pantallas a algo menos atento. Si te das cuenta de que necesitas tomar un descanso y tu hijo está cerca, házle saber que te estás alejando y por qué. Ese tipo de modelado puede ayudar a tu hijo a convertirse en un mejor autocontrol del tiempo frente a la pantalla. Del mismo modo, si eres un jugador, cuando puedes jugar e interactuar con los miembros de tu familia, estás brindando un ejemplo importante de que el tiempo frente a la pantalla también puede ser un momento social.

Benjamin Kramer, PhD, is the director of education for Austin PBS