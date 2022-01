Venticinco Años de “Arthur”

Es muy probable que muchos de ustedes que crecieron con “Arthur” ahora vean a sus hijos hacer lo mismo. Después de más de 250 episodios, incluidas muchas voces invitadas fabulosas e innumerables comentarios atrevidos de D.W., los nuevos episodios finales se emitirán este invierno. (En caso de que se lo pregunte, en la temporada 19 Arthur pasó del 3er al 4to grado, donde terminará su carrera televisiva.)

Los episodios de “Arthur” permanecerán en circulación durante algún tiempo, lo que lleva a una pregunta que recibo con frecuencia: ¿Por qué los episodios de PBS Kids se repiten con tanta frecuencia? Desde una perspectiva financiera, los programas animados toman mucho tiempo y pueden ser muy costosos. Pero existen otras consideraciones prácticas en el trabajo, incluida una observación que probablemente haya hecho sobre sus propios hijos – ellos disfrutan de ver repetidamente programas queridos mucho más allá del punto de agotamiento de los adultos. (Canta conmigo: “Let it Go….”)

Sabemos que los niños pequeños ven a los personajes como participantes muy reales y valiosos en sus vidas, y se sienten reconfortados al volver a visitar historias familiares, ya sea en forma de libro, video o oral. A veces, las historias con cierta complejidad pueden ofrecer elementos nuevos que los niños notan cada vez que las ven, pero esa novedad no parece ser un requisito. Estar en un mundo conocido puede ser suficiente para los niños. En cuanto a los padres, cuando la historia tiene un mensaje positivo, puede ser consuelo que el aprendizaje está siendo reforzado.

Los dejo con una cita selecta de D.W.: “Ese letrero no me detendrá porque no sepa leer.”

