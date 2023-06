Viajando por Aire, Tierra, y Mar

Uno de los resultados más sorprendentes de la era de Internet es la capacidad de investigar en profundidad a personas y lugares de todo el mundo. Tenemos fácil acceso a Google Earth, sitios web de viajes, YouTube, y buenos sitios informativos como enciclopedias y wikis. Mientras sale este verano, puede involucrar a sus hijos en las exploraciones previas al viaje y la planificación a través de recursos de viaje aptos para niños, incluidos algunos de PBS.

Austin PBS tiene la suerte de tener el programa de viajes popular y de larga duración específico de Texas, The Daytripper with Chet Garner. El sitio web thedaytripper.com ofrece guías de viaje gratuitas, accesibles en orden alfabético y por regiones, junto con videos destacados de los episodios. Los episodios completos están disponibles en línea a través de una suscripción anual.

Let’s Go Luna es nuestro programa PBS KIDS con temática de cultura mundial. Luna y sus amigos, miembros de un circo ambulante, tienen muchos episodios de aventuras por todo el mundo. En cada episodio, adquieren conocimientos culturales de un lugar, incluidas las costumbres locales, el idioma y el arte. Let’s Go Luna se puede ver a través de pbskids.org o PBS KIDS Video Viewer, y los juegos de Luna están en pbskids.org y en la aplicación PBS KIDS Games.

Los viajes de Molly of Denali tienden a centrarse en el vasto terreno de Alaska, y las actividades en curso tienen sus raíces en la cultura atabascana del pueblo de Molly. Al explorar explícitamente la cultura atabascana y el hábitat de Alaska, el programa invita a las comparaciones con las formas en que los espectadores llevan sus propias vidas. Esto puede allanar el camino para una visita increíble a Alaska, pero las habilidades de comparar y contrastar se transfieren bien a donde sea que vayas. Molly se puede encontrar en pbskids.org y en las aplicaciones PBS KIDS Video and Games.

Finalmente, aunque tendemos a pensar en este programa para los canosos entre nosotros, ¡considere Rick Steve’s Europe! Rick nos muestra cómo empacar liviano, cubrir el terreno de manera eficiente y comer refrigerios excelentes durante todo el día. Es posible que sus hijos no estén listos para dar largos paseos por los museos, pero probablemente aceptarán un helado a media mañana.

Esto me lleva a una anécdota final: hace varios años, una organización de Austin estaba llevando a un grupo de niños de primaria a un museo de arte de San Antonio. Los adultos lo temían basándose en experiencias previas de niños aburridos y docentes frustrados. Un líder de grupo presentó a los niños el sitio web del museo y alentó a pequeños grupos de niños a trazar sus propias búsquedas del tesoro de las obras que más querían ver. Cuando llegaron al sitio, los docentes quedaron asombrados por el profundo conocimiento de los niños sobre el arte y por su habilidad para navegar por el museo. Entonces, si los museos están en su itinerario, dé a sus hijos el poder de elegir, ¡tanto obras de arte como postres!

Benjamin Kramer, PhD, is the director of education for Austin PBS.