Viendo historias y narrando historias

Hace años, leí un estudio académico sobre niños y cómo contaban historias sobre sus vidas. Con frecuencia, sus historias tomaban prestadas películas o programas que habían visto y, a veces, sus historias parecían ser copias directas de esos programas. La tentación en este punto puede ser decir: “¡Mira! ¡Los medios están reemplazando la imaginación de los niños!”. pero la investigadora fue un poco más profundo. Al observar muy de cerca el lenguaje que usaban los niños, pudo ver momentos en los que se habían insertado en estas historias o habían llevado a los personajes a sus propios mundos. Por lo tanto, las historias de los niños eran una mezcla de sus propias vidas con historias y personajes que les importaban.

Me imagino que los ancianos de las civilizaciones antiguas vieron a los niños mezclar historias con mucha importancia cultural y reaccionaron de maneras diferentes. Algunos probablemente estaban encantados de que sus hijos abrazaran a los héroes mitológicos y los hicieran familiares, tal vez incluso innovando en los viejos cuentos; otros probablemente expresaron su preocupación de que la naturaleza sagrada de las historias estaba siendo alterada por los jóvenes y que se perderían mensajes importantes. Estamos siguiendo un camino similar al de los antiguos: nuestras historias pueden llegar a los niños a través de diferentes medios, pero los niños, siendo niños, siempre darán forma a algo nuevo en ellos. Como adultos, podemos fomentar y aplaudir sus trabajos creativos, y tal como lo hizo la investigadora, podemos prestar atención a sus voces: ¿Qué nos dicen sobre sus mundos y sobre ellos mismos? ¿Cómo podemos honrar sus contribuciones a nuestra sociedad?

Desde ahora hasta fines de marzo, invitamos a los jóvenes de Kinder hasta quinto grado que viven en la zona de transmisión de Austin PBS a enviar sus historias ilustradas al Concurso de Escritores de Austin PBS. Todas las entradas se publican como libros electrónicos en nuestra plataforma. Es una excelente manera de destacar a los jóvenes creadores en nuestras vidas y celebrar las historias que nos cuentan. Ve a austinpbs.org/escritores para obtener detalles y enviar cuentos.

Benjamin Kramer, PhD, is the director of education for Austin PBS.